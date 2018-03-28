اقرار بنود جلسة مجلس الوزراء

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ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الثالثة والنصف من عصر اليوم في السراي الحكومي جلسة مجلس الوزراء، ادلى بعد انتهائها وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغسبيان بالمعلومات الرسمية الاتية:



عقد مجلس الوزراء جلسة عادية برئاسة الرئيس سعد الحريري وحضور الوزراء، باشر المجلس فورا دراسة وبحث جدول الاعمال واقر غالبية المواد ومنها رفع الحد الادنى للرواتب والاجور للمجلس الوطني للبحوث العلمية، الموافقة على مشروع سلاسل فئات والرتب والرواتب والمستخدمين في ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام وكذلك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي، على ان يتم الاخذ بملاحظات ورأي مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية. كذلك وافق مجلس الوزراء على تحديد موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس وايضا وافق على ملء الشواغر في المجلس الاعلى للخصخصة.