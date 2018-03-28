وديع كنعان يلتقي المدير التنفيذي للـ usaid

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اجتمع الامين العام لنقابة اصحاب الفنادق في لبنان وديع كنعان مع المدير التنفيذي الجديد لبرنامج المساعدات الاميركية usaid دوغلاس غريفيت، ومديرة الاعمال في البرنامج نادين شمالي، في حضور عضو لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي جورج عطاالله، وخصص الاجتماع لأوجه استفادة القطاع الفندقي والسياحي من البرنامج، وسبل التعاون لتأمين فرص عمل جديدة.



وقد طرح كنعان ورشة العمل القائمة على صعيد السياحة الدينية، لمعرفة اوجه التعاون على هذا الصعيد لتحقيق سياحة مستدامة، ستسهم في تنمية المناطق الريفية، لاسيما ان غالبية المواقع الدينية تقع في الارياف، كما عرض للرؤية السياحية التي قدمها للمجلس الاقتصادي الاجتماعي بصفته رئيسا للجنة السياحة فيه.



وسيعمل كل طرف على تحضير ملف لطرحه في لقاء قريب للانطلاق بمشروع بالتعاون ما بين البرنامج ونقابة اصحاب الفنادق، لتأمين المساعدة للفنادق في لبنان.