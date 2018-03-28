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اتحاد لجان الأهل في كسروان - الفتوح وجبيل يناشد وزارة التربية

28
MARCH
2018
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أكد اتحاد لجان الأهل في كسروان - الفتوح وجبيل دعمه الكامل لكافة تحركات الأهل الرافضة للزيادات غير المحقة على الأقساط المدرسية، مشددا على ضرورة رفع الصوت والإمتناع عن دفع أي زيادة على الأقساط لحين التوصل إلى حلول شاملة بخصوص هذا الموضوع من دون تكبيد الأهالي أي أعباء إضافية.

 

وطالب الإتحاد إدارات المدارس بضرورة إعادة النظر بموازناتها والتقشف فيها وعصر النفقات واحتساب المداخيل غير الملحوظة في الموازنات كالقرطاسية والنقل والزيّ المدرسيّ والفوائد المصرفية والنشاطات المدرسية وغيرها من ضمن الإيرادات كون المدارس مصنّفة مؤسسات لا تبغي الربح.

 

كما طالب الإتحاد المدارس عدم فرض أي زيادات على الأقساط خصوصاً وأن بعض المدارس استوفت من الأهالي خلال السنوات الخمس الماضية زيادات بحجة السلسة والدرجات، بحسب ما جاء في البيان.

 

وناشد اتحاد لجان الأهل في كسروان - الفتوح وجبيل وزارة التربية والتعليم العالي إصدار تعميم إلى المدارس بعدم استيفاء أي زيادة على القسط المدرسي كما التدقيق في موزانات المدارس كافة بالتعاون مع نقابة خبراء المحاسبة المجازين وتحديد سقف للقسط المدرسي.

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