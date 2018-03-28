الخطيب ردا على سعد: لقب المارد يمنحه الشعب.. لا يمنحه مورّث

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ردّ المكتب الاعلامي لوزير البيئة طارق الخطيب على ما جاء في تغريدة لعضو المكتب السياسي في تيار المردة شادي سعد قائلاً " نحدّثكم عن المجازر البيئية التي يرتكبها سيّدك فتحدثنا عن انتخابات نقابة المحامين..



إن لغة اللفظ يا ايها القانوني لا تجد مكاناً لها بين المحامين المحترمين، بل يتقنها صغار القوم العبيد خُدّام الإقطاع الآيل الى زوال...

صحيح أن لقب المارد يمنحه الشعب، اذ لا يمنحه مورّث كان قد ترشح مؤخراً لرئاسة الجمهورية والذي، بحسب تعبيركم، تم لفظه من الشعب اللبناني..



ليس صدفةً ايها القانوني ان يختار فخامة الرئيس وزيراً ولكن قمة الصدف في الحياة هي ان يكتسب شخص ما لقب البيك..

اما عن نظم الشعر، فاسأل سيّدك عنه، فالكل يشهد ببراعته فيه حين كان لا يزال ضمن تكتل التغيير والاصلاح قبل أن يتم لفظه منه..".