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إلى حاملي الأسلحة في لبنان.. إليكم هذا الخبر

28
MARCH
2018
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أصدر وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف قرارا رقم 474/ود، حول تمديد صلاحية تراخيص الاسلحة والصادرة عن العام 2017 (لون برتقالي واصفر) والعام 2018، جاء فيه:

 

ان وزير الدفاع الوطني:

 

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

 

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،

 

بناء على قانون الاسلحة والذخائر،

 

بناء على مقتضيات الخدمة والسلامة العامة،

 

يقرر:

 

المادة الاولى: تمدد صلاحية تراخيص الاسلحة التالية والصادرة عن العام 2017 و2018 حتى تاريخ 30/6/2018:

- تراخيص حمل السلاح صفة خاصة (لون برتقالي - خلفية 2017 ولون برتقالي - خليفة 2018) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ولرؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية.

- تراخيص حمل السلاح صفة خاصة (لون برتقالي - خلفية 2017 ولون برتقالي - خلفية 2018).

- تراخيص حمل السلاح صفة دبلوماسية (لون اصفر - خلفية 2017 تنتهي صلاحيتها في 31/12/2017 ولون اصفر - خلفية 2018).

- تراخيص حمل السلاح صفة لولبي والتي تنتهي صلاحياتها في 31/3/2018.

- تراخيص حمل السلاح الممغنطة.

 

المادة الثانية : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 1/4/2018.

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