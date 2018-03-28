عندما نضح الإناء بالزفت... سقط المارد

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مارد يا مارد، من أين لك هذا الحقد؟ ما هي معركتك وضد من؟ أهكذا تقاد المعركات الإنتخابية؟ أهكذا تخاصم من تقول أنهم في نفس خطك السياسي؟ أو إنه الحليف الذي تلجأ إليه فقط للإنعاش السياسي كما فعلت بال٢٠٠٥؟ لماذا لم تعارض صديق المصلحة قبل الإنتخابات الرئاسية؟ وأين كان ضميرك وصوتك من مشاريعه وحلوله من قبل؟

كنا نود أن نسمع أكثر عن برنامجك الإنتخابي الذي لم نرى منه إلا التعطيل والعرقلة، أو مثلاً عن المشاريع والإنجازات والملفات التي أنجزتها وزارة الأشغال في مجالات إنشاء الطرقات للتخفيف من زحمة السير التي تقتل المواطنين أو شبكات الصرف الصحي.

كنا نود لو استعملت كلمة زفت في حديثك عن زفت وزارة الأشغال العديدة والخطط التي غيرت وجه البلد، بدل من توجيهها كشتيمة للتعبير عن حقدك الشخصي.

كنا نتمنى لو استعملت الزفت منذ سنوات لرصف شوارع زغرتا بدل من تزفيت الطرق الفرعية قبل الإنتخابات.

كنا نتمنى لو ترى أن مشكلتك هي من طرف واحد، والفريق الآخر لا يعمد على مهاجمة مشاريعك إن وجدت أصلاً، بل يصب جام تركيزه على العمل ليلاً نهاراً، فريثما تتمثل به.

كنا نتمنى لو أن المارد كان مارد بالنضج السياسي، ولكن اتضح إنه إبن مبارح وبكير عليه بكرا.

سالي الحداد