الرئيس عون استقبل رئيس وزراء استونيا واطلع على مداولات اللقاء التربوي الثاني برئاسة البطريرك الراعي

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ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس وزراء استونيا جوري راتاس خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان لبنان يقدر عاليا الدور الذي تلعبه القوة الاستونية المشاركة في القوات الدولية العاملة في الجنوب(اليونيفيل) في حفظ الامن والاستقرار فيه تطبيقا لقرار مجلس الامن الرقم 1701. واكد رئيس الجمهورية حرص لبنان على تعزيز العلاقات بين البلدين، لاسيما منها في قطاع المعلوماتية نظرا للخبرة التي تتمتع بها استونيا في هذا المجال.



وتمنى الرئيس عون ان تشارك استونيا في المؤتمرات التي تعقد لدعم لبنان لاسيما مؤتمر "سيدر" في باريس في 6 نيسان المقبل، ومؤتمر بروكسل الذي سيخصص للبحث في اوضاع النازحين السوريين والدول التي تستضيفهم ومنها لبنان، عارضا للتداعيات التي يعاني منها لبنان اقتصاديا واجتماعيا وامنيا نتيجة هذا النزوح.



ونوه رئيس الجمهورية بالموقف الذي اتخذته استونيا في الجمعية العمومية للامم المتحدة والرافض لاي تغيير في الوضع القانوني لمدينة القدس.

وحمّل الرئيس عون رئيس وزراء استونيا تحياته الى رئيسة جمهورية استونيا السيدة كريستي كالجولايد مستذكرا زيارتها الى لبنان في 10 آذار 2017، والتي اكدت فيها استعداد بلادها لتقديم المساعدة اللازمة للبنان في مجال التعاون الالكتروني.



وكان الرئيس راتاس سلم الرئيس عون رسالة خطية من رئيسة استونيا، تطلب فيها دعم لبنان لبلادها للفوز في العضوية غير الدائمة لمجلس الامن الدولي للعامين 2020-2021 ، ثم اعرب عن شكره للرئيس عون لاستقباله وللحفاوة التي لقيها خلال وجوده في بيروت، معربا عن ارتياحه للاستقرار الذي ينعم به لبنان وللدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية في قيادة البلاد نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقال ان استونيا تثمن عاليا الجهود التي يبذلها لبنان حيال النازحين السوريين، معربا عن رغبة بلاده في المساعدة في هذا الامر. وجدد الرئيس راتاس التزام بلاده المشاركة في قوة " اليونيفيل" في الجنوب، لافتا الى ان زيارته للمنطقة الحدودية زادت قناعته بوجوب استمرار استونيا في العمل ضمن قوات حفظ السلام.

واشار الى ان بلاده تتطلع لتعزيز العلاقات اللبنانية- الاستونية في مختلف المجالات.

وفد اللجنة الاسقفية

الى ذلك، استقبل الرئيس عون وفد اللجنة الاسقفية المنبثقة عن مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان المكلفة متابعة القانون 46 ومفاعيله على المدارس الخاصة، الذي ضم المطارنة: بولس مطر وحنا رحمـــة وسيزار اسيان والاباتي نعمة الله الهاشم والام جوديت هارون والام انطوانيت سعادة، والامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار.

وقد اطلع الوفد الرئيس عون على مداولات اللقاء التربوي الثاني الذي عقد في بكركي برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لدرس موقف المدارس الكاثوليكية من القانون 46 وانعكاساته على القطاع التربوي عموما، والقطاع التعليمي خصوصا. وسلّم الوفد رئيس الجمهورية نسخة عن البيان الذي صدر عن اللقاء، وتم عرض الاقتراحات المطروحة لمعالجة الازمـــــة القائمة بين المدارس والاساتذة ولجان الاهل في ما يتعلق بانعكاسات القانون 46 على القطاع التربوي.

وسام للدكتور رياض نصار

من جهة اخرى، منح رئيس الجمهورية الرئيس السابق للجامعة اللبنانية الاميركية LAU الدكتور رياض نصار وسام الارز من رتبة ضابط تقديرا لريادته التربوية في المجال الجامعي وللجهود الذي بذلها لرفع مستوى التعليم الجامعي في لبنان من خلال الجامعة اللبنانية- الاميركية.

واقيم للمناسبة، احتفال حضره وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري والنائب وليد خوري وافراد عائلة المكرّم. وبعد تقليده الوسام، شكر الدكتور نصار الرئيس عون على مبادرته، وقال ان الفضل في بناء الجامعة، يعود لرئيس الجمهورية الذي اعطى رخصة بالارض في جبيل في الثمانينات لإنشاء الجامعة، مساهمة في بناء جبيل ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً.

وقال: "لقد اعدنا الحرف لمدينته، واشكركم على استقبالي ومنحي هذا الوسام الذي اتشرف به، وعلى جهودكم الدائمة لبناء هذا الوطن، وانا سعيد لقدرتي على المساهمة في هذا البناء، لان الثقافة في لبنان والتعليم العالي مهمان، خصوصاً وان الرئيس عون مهتم بالمجموعات المثقفة اللبنانية".

المطران جورج ابو جودة

واستقبل الرئيس عون، في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الدكتور بيار رفول، راعي ابرشية طرابلس المارونية المطران جورج ابو جودة الذي شكر رئيس الجمهورية على منحه وسام الارز من رتبة كومندور تقديرا لعطاءاته الروحية والانسانية والوطنية.

برقية تعزية الى الرئيس الايراني

الى ذلك، ابرق الرئيس عون الى نظيره الايراني الشيخ حسن روحاني، معزيا بوفاة الاشقاء الايرانيين الثلاث الذين قضوا غرقا، فيما كانوا يلتقطون صورا تذكارية مقابل صخرة الروشة.