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ميقاتي تقدم باقتراح قانون لالغاء مخصصات الرؤساء والنواب السابقين

28
MARCH
2018
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تقدم رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي باقتراح قانون معجل مكرر يقضي بالغاء القانون المتعلق باعطاء مخصصات وتعويضات شهرية لرؤساء الجمهورية السابقين، ولرؤساء المجلس النيابي السابقين، ولرؤساء مجلس الوزراء السابقين، والنواب السابقين.


وجاء في نص الاقتراح المرفوع الى رئيس مجلس النواب نبيه بري : يُلغى القانون رقم 74/25 الصادر بتاريخ 25 أيلول 1974 والعمل به (إعطاء مخصصات وتعويضات شهرية لرؤساء الجمهورية السابقين، ولرؤساء المجلس النيابي السابقين، ولرؤساء مجلس الوزراء السابقين، والنواب السابقين) مع كل تعديلاته اللاحقة ومفاعيلها كافة. يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.


وجاء في الأسباب الموجبة للاقتراح: "حيث ان مناصب رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ومنصب النائب هي ليست وظائف بالمفهوم القانوني، وإنما هي نوع من أنواع الوكالة تُولي من أسندت إليه القيام بمهام دستورية لمدة محددة وتنتهي بانتهاء هذه المدة، وحيث ان مخصصات وتعويضات رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء والنواب السابقين والزيادات التي طرأت عليها بحيث أصبحت عبئاً غير مبرر على الخزينة والمكلف اللبناني، لذلك فإننا نتقدم من دولتكم باقتراح القانون المعجّل المُكرّر هذا، راجين إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعيّة لمناقشته وإقراره".

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