طقس لبنان.. أمطار غزيرة وثلوج!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة وتكون الضباب على المرتفعات، كما تشتد سرعة الرياح (80 كلم/س) يرتفع معها موج البحر الى ال2,5 م وتتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد كما تتساقط ثلوج متفرقة اعتبارا من ارتفاع 2200 متر ليل الخميس/الجمعة. وجاء في النشرة الاتي:

- الحالة العامة: طقس ربيعي مستقر ودافئ يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتقلب تدريجيا اعتبارا من بعد ظهر اليوم حيث يقترب منخفض جوي متمركز حاليا فوق السواحل الليبية.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الساحل والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية وانخفاض بنسبة الرطوبة،

تنشط الرياح وتشتد ليلا فتقارب ال 70كلم/س يرتفع معها موج البحر مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء. تكون الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة موحلة اعتبارا من بعد الظهر وتشتد ليل الاربعاء/ الخميس.

الخميس: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة وتكون الضباب على المرتفعات، كما تشتد سرعة الرياح (80 كلم/س) يرتفع معها موج البحر الى ال2,5م تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد كما تتساقط ثلوج متفرقة اعتبارا من ارتفاع 2200 متر ليل الخميس/الجمعة.

الجمعة: غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد في الفترة الصباحية ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار تدريجيا بعد الظهر ويتحسن الطقس مساء.

- درجات الحرارة على الساحل من 12 الى 23 درجة، فوق الجبال من 9 الى 16 درجة، في الارز من 4 الى 12 درجة، في الداخل من 8 الى 23 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية شرقية الى جنوبية غربية نهارا، شمالية شرقية ليلا سرعتها بين 15 و 45 كلم/س وتشتد ليلا فتقارب ال 70 كلم/ساعة.

- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا بسبب الغبار.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و80 %.

- حال البحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء 22 درجة.

- الضغط الجوي 755 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06:32 ساعة غروب الشمس:18:55