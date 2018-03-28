living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

’رينو‘ تطلِق ’كوليوس كاريوكي‘: المنافسة الغنائية في الشرق الأوسط للاحتفال بالشراكة مع برنامج The Voice Arabia

28
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
• جولة منافسة ’كوليوس كاريوكي‘ تصل إلى ’بسول وحنيني‘ في بيروت بتاريخ 12، 13 و14 أبريل
• يمكن مشاهدة مقاطع الفيديو من المنافسة والتصويت للمشارك المفضّل عبر الموقع الإلكتروني www.koleoskaraoke.com
• ثلاثة فائزين سيحصلون على مركبات ’رينو كوليوس‘ جديدة كلّياً
• ’رينو الشرق الأوسط‘ تفخر بتقديم الرعاية لبرنامج The Voice Arabia
 
(لبنان، آذار 2018) أطلقت ’رينو الشرق الأوسط‘ منافسة غنائية في صالات عرضها للاحتفال بالشراكة التي تجمعها مع البرنامج التلفزيوني الأضخم في المنطقة وهو The Voice Arabia.
 
وسوف تزور منافسة ’كوليوس كاريوكي‘ (Koleos Karaoke) صالات عرض في دول مجلس التعاون الخليجي لعطلة أسبوع واحدة فقط حيث سيتأهّل تلقائياً العملاء الذين يقومون بتجربة قيادة أي طراز من ’رينو‘ للمشاركة في منافسة غنائية لفرصة الفوز بواحدة من ثلاث مركبات رياضية متعدّدة الاستخدامات SUV جديدة كلّياً من نوع ’رينو كوليوس‘.
 
ففي 12، 13 و14 أبريل ستصل المنافسة إلى شركة ’بسول وحنيني‘ حيث ستقام في صالة عرضها الموجودة في منطقة عين المريسة بمدينة بيروت.
 
وقد تم تركيب استديو تسجيل مصنوع خصّيصاً لهذه الغاية داخل المركبة الرياضية متعدّدة الاستخدامات الأكثر شعبية* لدى ’رينو‘ بحيث تتيح للمشاركين قراءة وغناء مجموعة من الأغنيات من مقاطع إعلانات ’رينو‘ في برنامج The Voice Arabia التلفزيوني وذلك عبر شاشة مدمَجة ضمن لوحة القيادة، إضافة إلى تصوير أدائهم على كاميرات مثبَّتة داخل المركبة.
 
وكل أداء لمقطع ’رينو‘ الفريد، الذي قام بتأليفه خصّيصاً لشركة ’رينو‘ المنتج الموسيقي وائل قديح، سيظهر عبر موقع إلكتروني مخصّص للمنافسة حيث يمكن للجمهور التصويت للأداء المفضّل بالنسبة إليهم. وسوف يتم اختيار الفيديوهات الخمسة الأكثر شعبية في كل أسبوع لتدخل بالمنافسة النهائية، حيث سيفوز على إثرها في الأسبوع الأخير ثلاثة أفلام فيديو سيجري اختيارها عشوائياً عبر سحب للفوز بالجوائز القيّمة، إذ سيحصل كل من المغنّيين الثلاثة على مركبة جديدة كلّياً نوع ’رينو كوليوس‘.
 
يستعرض الإعلان التلفزيوني الذكي لشركة ’رينو‘ مجموعة من الأغنيات في رحلة متميّزة بعالم الموسيقى العربية بدءً من الألحان البلدية التقليدية وصولاً إلى الهيب هوب اللبناني، وقد تم استلهامها من نظام Multi-Sense®  الخاص من ’رينو‘ الذي يعمل على تكيّف السيارة لتتلاءم بذكاء مع مزاج السائق عبر تغيير نواحي التعامل مع السيارة بدءً من استجابة دوّاسة الوقود مروراً بنغمات صوت المحرّك ووزن التوجيه وصولاً إلى الألوان المعروضة عبر لوحة العدّادات والإنارة الداخلية المحيطية في المقصورة.
 
تعليقاً على هذه الشراكة، قال مروان هيدموس، مدير عام ’رينو الشرق الأوسط‘: "يُعتبَر The Voice البرنامج الأكثر شعبية في المنطقة وهو يستقطب أبرز العلامات التجارية العالمية لتقديم الرعاية له، لذلك بالطبع كان خياراً طبيعياً لنا لأجل الوصول إلى الجمهور العريض من العائلات في الشرق الأوسط. ونحن الآن ندعو تلك العائلات للقدوم إلى صالات عرضنا وتجربة إحدى سياراتنا بأنفسهم والاستمتاع بالمشاركة في منافسة ’كوليوس كاريوكي‘ أثناء تواجدهم معنا. كما نشجّع العملاء على التعبير عن ’شغف الحياة‘ الخاص بهم من خلال المشاركة معنا، وقد يتمكّنون من تسجيل مقطع كاريوكي غنائي يحظى بكثير من الإعجاب مما يؤهّلهم للفوز بمركبة ’كوليوس‘ خاصّة بهم!."
 
سيجري تنظيم منافسة ’كوليوس كاريوكي‘ في صالات العرض لأسبوع واحد وذلك وفقاً للتواريخ التالية:
الأردن (الكان العالمية للسيارات): 31 مارس، 1 و2 أبريل
دبي (العربية للسيارات) والرياض (أفضلية الخليج للسيارات): 5، 6 و7 أبريل
عُمان (سهيل بهوان للسيارات): 7، 8 و9 أبريل
بيروت (بسول وحنيني) والدمّام (أفضلية الخليج للسيارات): 12، 13 و14 أبريل
الكويت (عبد المحسن عبد العزيز البابطين): 13، 14 و15 أبريل
أبوظبي (المسعود للسيارات) والبحرين (يوسف خليل المؤيد وأولاده) وجدّة (أفضلية الخليج للسيارات): 19، 20 و21 أبريل
 
لمزيد من المعلومات ولمشاهدة مقاطع الفيديو من المنافسة يمكن زيارة www.koleoskaraoke.com.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout