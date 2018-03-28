’رينو‘ تطلِق ’كوليوس كاريوكي‘: المنافسة الغنائية في الشرق الأوسط للاحتفال بالشراكة مع برنامج The Voice Arabia

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• جولة منافسة ’كوليوس كاريوكي‘ تصل إلى ’بسول وحنيني‘ في بيروت بتاريخ 12، 13 و14 أبريل

• يمكن مشاهدة مقاطع الفيديو من المنافسة والتصويت للمشارك المفضّل عبر الموقع الإلكتروني www.koleoskaraoke.com

• ثلاثة فائزين سيحصلون على مركبات ’رينو كوليوس‘ جديدة كلّياً

• ’رينو الشرق الأوسط‘ تفخر بتقديم الرعاية لبرنامج The Voice Arabia

(لبنان، آذار 2018) أطلقت ’رينو الشرق الأوسط‘ منافسة غنائية في صالات عرضها للاحتفال بالشراكة التي تجمعها مع البرنامج التلفزيوني الأضخم في المنطقة وهو The Voice Arabia.

وسوف تزور منافسة ’كوليوس كاريوكي‘ (Koleos Karaoke) صالات عرض في دول مجلس التعاون الخليجي لعطلة أسبوع واحدة فقط حيث سيتأهّل تلقائياً العملاء الذين يقومون بتجربة قيادة أي طراز من ’رينو‘ للمشاركة في منافسة غنائية لفرصة الفوز بواحدة من ثلاث مركبات رياضية متعدّدة الاستخدامات SUV جديدة كلّياً من نوع ’رينو كوليوس‘.

ففي 12، 13 و14 أبريل ستصل المنافسة إلى شركة ’بسول وحنيني‘ حيث ستقام في صالة عرضها الموجودة في منطقة عين المريسة بمدينة بيروت.

وقد تم تركيب استديو تسجيل مصنوع خصّيصاً لهذه الغاية داخل المركبة الرياضية متعدّدة الاستخدامات الأكثر شعبية* لدى ’رينو‘ بحيث تتيح للمشاركين قراءة وغناء مجموعة من الأغنيات من مقاطع إعلانات ’رينو‘ في برنامج The Voice Arabia التلفزيوني وذلك عبر شاشة مدمَجة ضمن لوحة القيادة، إضافة إلى تصوير أدائهم على كاميرات مثبَّتة داخل المركبة.

وكل أداء لمقطع ’رينو‘ الفريد، الذي قام بتأليفه خصّيصاً لشركة ’رينو‘ المنتج الموسيقي وائل قديح، سيظهر عبر موقع إلكتروني مخصّص للمنافسة حيث يمكن للجمهور التصويت للأداء المفضّل بالنسبة إليهم. وسوف يتم اختيار الفيديوهات الخمسة الأكثر شعبية في كل أسبوع لتدخل بالمنافسة النهائية، حيث سيفوز على إثرها في الأسبوع الأخير ثلاثة أفلام فيديو سيجري اختيارها عشوائياً عبر سحب للفوز بالجوائز القيّمة، إذ سيحصل كل من المغنّيين الثلاثة على مركبة جديدة كلّياً نوع ’رينو كوليوس‘.

يستعرض الإعلان التلفزيوني الذكي لشركة ’رينو‘ مجموعة من الأغنيات في رحلة متميّزة بعالم الموسيقى العربية بدءً من الألحان البلدية التقليدية وصولاً إلى الهيب هوب اللبناني، وقد تم استلهامها من نظام Multi-Sense® الخاص من ’رينو‘ الذي يعمل على تكيّف السيارة لتتلاءم بذكاء مع مزاج السائق عبر تغيير نواحي التعامل مع السيارة بدءً من استجابة دوّاسة الوقود مروراً بنغمات صوت المحرّك ووزن التوجيه وصولاً إلى الألوان المعروضة عبر لوحة العدّادات والإنارة الداخلية المحيطية في المقصورة.

تعليقاً على هذه الشراكة، قال مروان هيدموس، مدير عام ’رينو الشرق الأوسط‘: "يُعتبَر The Voice البرنامج الأكثر شعبية في المنطقة وهو يستقطب أبرز العلامات التجارية العالمية لتقديم الرعاية له، لذلك بالطبع كان خياراً طبيعياً لنا لأجل الوصول إلى الجمهور العريض من العائلات في الشرق الأوسط. ونحن الآن ندعو تلك العائلات للقدوم إلى صالات عرضنا وتجربة إحدى سياراتنا بأنفسهم والاستمتاع بالمشاركة في منافسة ’كوليوس كاريوكي‘ أثناء تواجدهم معنا. كما نشجّع العملاء على التعبير عن ’شغف الحياة‘ الخاص بهم من خلال المشاركة معنا، وقد يتمكّنون من تسجيل مقطع كاريوكي غنائي يحظى بكثير من الإعجاب مما يؤهّلهم للفوز بمركبة ’كوليوس‘ خاصّة بهم!."

سيجري تنظيم منافسة ’كوليوس كاريوكي‘ في صالات العرض لأسبوع واحد وذلك وفقاً للتواريخ التالية:

الأردن (الكان العالمية للسيارات): 31 مارس، 1 و2 أبريل

دبي (العربية للسيارات) والرياض (أفضلية الخليج للسيارات): 5، 6 و7 أبريل

عُمان (سهيل بهوان للسيارات): 7، 8 و9 أبريل

بيروت (بسول وحنيني) والدمّام (أفضلية الخليج للسيارات): 12، 13 و14 أبريل

الكويت (عبد المحسن عبد العزيز البابطين): 13، 14 و15 أبريل

أبوظبي (المسعود للسيارات) والبحرين (يوسف خليل المؤيد وأولاده) وجدّة (أفضلية الخليج للسيارات): 19، 20 و21 أبريل

لمزيد من المعلومات ولمشاهدة مقاطع الفيديو من المنافسة يمكن زيارة www.koleoskaraoke.com.