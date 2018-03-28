داليا كريم تتبنى تعليم طفلة في بيروت

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بعد إعادة تأهيل منزل اسرتها في منطقة الطريق الجديدة و تأثيثه بالكامل ، حرصت الاعلامية اللبنانية و مهندسة الديكور داليا كريم على متابعة تعليم طفلة يتيمة الاب تعيش مع والدتها التي بالكاد تملك القدرة على تأمين قوت ابنتها اليومي ، حيث اصرت مقدمة برنامج ( داليا و التغيير) الذي تعرضه محطة ( او تي في) على تسجيل الصغيرة في احدى المدارس حتى خلال فصل الصيف لتعزيز ثقافتها و تقوية متابعتها لبعض المواد الدراسية .

داليا كانت قد وعدت بالتواصل المستمر مع الطفلة ووالدتها بهدف تحسين مستقبل الصغيرة التي تعيش في ظل سلسلة من الازمات النفسية و المادية .

كريم و بعد المهمة التي قامت بها في الطريق الجديدة اعربت عن سعادتها بمساندة الفتاة الصغيرة وقالت : انا أم و ادرك معنى الامومة و الطفولة و اتمنى ان تصل تلك الصغيرة الى مرحلة تحقق فيها كل احلامها و امنياتها .