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داليا كريم تتبنى تعليم طفلة في بيروت

28
MARCH
2018
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بعد إعادة تأهيل منزل اسرتها في منطقة الطريق الجديدة و تأثيثه بالكامل ، حرصت الاعلامية اللبنانية و مهندسة الديكور داليا كريم على متابعة تعليم طفلة يتيمة الاب تعيش مع والدتها التي بالكاد تملك القدرة على تأمين قوت ابنتها اليومي ، حيث اصرت مقدمة برنامج ( داليا و التغيير) الذي تعرضه محطة ( او تي في) على تسجيل الصغيرة في احدى المدارس حتى خلال فصل الصيف لتعزيز ثقافتها و تقوية متابعتها لبعض المواد الدراسية . 
 
داليا كانت قد وعدت بالتواصل المستمر مع الطفلة ووالدتها بهدف تحسين مستقبل الصغيرة التي تعيش في ظل سلسلة من الازمات النفسية و المادية .
 
كريم و بعد المهمة التي قامت بها في الطريق الجديدة اعربت عن سعادتها بمساندة الفتاة الصغيرة وقالت : انا أم و ادرك معنى الامومة و الطفولة و اتمنى ان تصل تلك الصغيرة الى مرحلة تحقق فيها كل احلامها و امنياتها .
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