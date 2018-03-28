تويني أمام طلاب مركز عصام فارس في الجامعة الأميركية: على الاصلاح الاقتصادي أن يتصدر أولويات الحكومة والسياسيين‎

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بدعوة من مركز عصام فارس التربوي في الجامعة الأميركية في بيروت ممثلاً برئيسه الوزير السابق طارق متري وبالتعاون مع السفارة الكندية ممثلةً بالسفيرة الكندية في لبنان، لبى وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني دعوة إلى إلقاء محاضرة حول موضوع الخطة الاستثمارية للبنان وخطة مكافحة الفساد وكيفية النهوض اقتصادياً أمام جمع من الأساتذة والطلاب المهتمين في الشؤون الاجتماعية والإدارية والاقتصادية.

وشدد الوزير تويني على وجوب أن يتصدر الإصلاح الاقتصادي مهمة أولويات الحكومة والسياسيين، وأن تكون الخطة مناسبة لتصويب الاقتصاد نحو الانتاج والتصدير ومعالجة الخلل الخدماتي والريعي.

وأشار إلى أن ظاهرة الفساد باتت مزمنة وتتطلب جهداً شاقاً ومثابرة لوقت طويل بالاشتراك مع كل الجهود الرسمية والمدنية المتاحة.