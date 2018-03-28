انتخابات - أبي رميا: مشروعنا مشروع كرامة وشراكة وانماء

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أكد عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب سيمون ابي رميا ان وصول العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية كرّس معادلة جديدة في لبنان تثبت اننا لن نقبل بعد اليوم الا برئيس مسيحي قوي يتبوأ سدّة الرئاسة، مشيرا الى ان عهد الرئيس عون هو عهد الكرامة، وقد اثبت بممارسته الحكيمة وادارته المسؤولة انه بي الكل وحامي سيادة وحرية واستقلال لبنان.

ولفت أبي رميا في لقاء مع أهالي بلدتي حالات والفيدار الى ان مشروع التيار الوطني الحر "هو مشروع بناء الجمهورية القوية، جمهورية الكرامة والشراكة والانماء"، وأضاف: "ان خطة تأمين الكهرباء 24/24 هو مشروع التيار الوطني الحر منذ عام 2010 الذي عرقل بسبب الكيديات السياسة، وكلي ثقة انه في عهد العماد ميشال عون سترفع العتمة عن لبنان".

وختم ابي رميا: " اتخذت من "النائب المواطن" لقبا لمسيرتي النيابية لأنني أؤمن انه لا يوجد هوّة تفصل بين النائب والمواطن، ونحن نحاول بقدر المستطاع من خلال قربنا من العالم وتواجدنا بينهم ان نعكس صورة مغايرة للواقع، داعيًا الناخبين/ات في حالات والفيدار للتصويت بكثافة للوائح التغيير والإصلاح في هذه الانتخابات المفصلية في6أيار لتأمين كتلة نيابية وازنة داعمة لعهد بناء لبنان القوي".