مسؤولون تربويّون والاحزاب وأصدقاء الجامعة: للالتزام بالمناصفة في ملف تفرّغ واحد دون تجزئة

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اجتمع المسؤولون التربويّون والأحزاب :التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، الكتائب اللبنانية، المردة، الطاشناق وجمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية، وجرى البحث في آخر مستجدّات ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، وصدر عن المجتمعين البيان الآتي:

أولاً- نؤكّد على ضرورة الالتزام بالمناصفة في ملف تفرغ واحد دون تجزئة.

ثانياً- نشدّد على ضرورة الحفاظ على حقوق جميع الطوائف اللبنانية ونرفض تأمين حقوق طائفة دون أخرى فيكون ذلك على حساب الطوائف الأخرى.

ثالثاً- نطلب من مجلس الجامعة تحمّل مسؤولية القرارات التي يتّخذها.

رابعاً- ندعو إلى وضع آلية تعاقد جديدة في مجلس الجامعة تلتزم الأسس الاكاديمية المتعارف عليه عالمياً وتحترم التطلعات الوطنية للجامعة اللبنانية، جامعة كل اللبنانيين.

يشار إلى أنّ المجتمعين أبقوا على اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة التطوّرات.