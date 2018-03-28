أسود: هناك أموال تصرف في الانتخابات تفوق طاقة النائب العادي

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اشار عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب زياد أسود الى ان "التعطيلات لم تصب فقط الإنماء في المناطق بل أصابت مؤسسات الدولة"، مؤكدا ان "مسؤوليتنا الاولى أن نكون شفافين مع المواطنين وأن نخبرهم الحقيقة إذ انهم اعتادوا على طبقة سياسية تُسمعهم ما يرغبون في سماعه فقط".

وفي حديث لاذاعة صوت لبنان رأى اسود أنه :"عندما يعيش النائب مثل الناس يدركون أنه لم يستفد ولم يستغل ولم يستعمل المنصب لغايات غير الغايات الحقيقية وهي تمثيل شعبه ومنطقته بشكل شفاف"، لافتا الى ان "هناك أموال تصرف في الانتخابات تفوق طاقة النائب العادي وهذا امر مريب وملتبس".