الديمقراطي يدعو محازبيه ومناصريه لعدم الإنجرار إلى الردود على مواقع التواصل

A + A -

دعت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان لها: "كافة الحزبيين والمناصرين للحزب إلى توخي الدقة والحذر في هذه المرحلة المهمة والحساسة التي نمرّ بها، حيث كنا من أول المطالبين باعتماد النسبية في القانون الإنتخابي، بهدف ضمانة صحة وعدالة التمثيل لكل فريق سياسي، وبعد الجهد الكثيف والمتواصل الذي قام به رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان بالتعاون مع الأحزاب الحليفة، تحقق جزء كبير من هذا الهدف، ممّا يجعلنا نعمل اليوم وأكثر من أي وقت مضى على تحصين أنفسنا وأهلنا وناسنا وحثّهم على المشاركة الفعالة والكبيرة في التعبير عن رأيهم عبر صوتهم الذي بات يؤثر بشكل كبير، تماماً عكس ما كان عليه مع قانون الستّين".

عليه، نتمنى من الجميع عدم الإنجرار إلى ردود فعل سلبية على مواقع التواصل الإجتماعي، والتركيز على العمل الحزبي والإنتخابي الميداني في القرى والبلدات.