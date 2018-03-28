كنعان: الحلم المستحيل اصبح اليوم ببعبدا.. و6 ايار موعدنا مع تمتين العهد وتعزيزه

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اكد النائب ابراهيم كنعان خلال رعايته عشاء طلاب كلية الهندسة الفرع الثاني رومية ان ‏التيار الوطني الحر سيبقى متمردا للكرامة والحقوق، معتبرا ان الحلم المستحيل اصبح اليوم في بعبدا، وتحولت الجمهورية الى جمهورية الشعب"، وشدد على ان" الانتخابات النيابية في السادس من ايار مهمة لتعزيز العهد وتمتينه من خلال كتلة الرئيس"، وقال "التيار هو الاقوى لانه لم يكذب او يمشي وراء احد وارسى تفاهماته مع حزب الله والقوات اللبنانية وتيار المستقبل وآخرين وبقي هو هو".

وسأل كنعان" لماذا لم تتراجع شعبية التيار منذ العام 2005؟ وقال" لأن مصداقيتنا كبيرة، منذ ان رمدونا في 13 تشرين الاول 1990 فانتفضنا، عندما سعوا الى تطويقنا بعد العام 2005 كسرنا الطوق، ومدينا الجسور وارسينا تفاهمات، وحتى عندما انفتحنا على الخارج بقينا لبنانيين".

وتوجه كنعان الى الطلاب قائلا "‏انتم امل لبنان وغده، ونعدكم بأننا سنعيد هندسة الوطن بالسياسة وبالتشريع والانماء والحقوق الاجتماعية والاصلاحية للجميع".