مجزرة مروعة بقصف للمسلحين على دمشق

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أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، أن المسلحين أطلقوا الثلاثاء 13 قذيفة نحو أحياء دمشق ما أسفر عن استشهاد 27 مدنيا وإصابة ما لا يقل عن 58 آخرين.





وبحسب سبوتنيك، فقد قال يفتوشينكو، "خلال اليوم قام أفراد المجموعات المسلحة من حي مخيم اليرموك بدمشق في قصف أحياء العاصمة 6 مرات وأطلقوا 13 قذيفة ما أسفر عن مقتل 27 شخصا وإصابة 58 آخرين".

فضلا عن ذلك، أشار رئيس مركز المصالحة الروسي أن إيران وروسيا وتركيا سجلوا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة انتهاكات لوقف إطلاق النار في محافظات حلب واللاذقية ودمشق ودير الزور.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع، يوم 24 شباط الماضي، القرار 2401، الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة 30 يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.

واستثنى القرار تنظيمات داعش، وجبهة النصرة، والقاعدة وغيرهم من الأفراد والتنظيمات المرتبطة بهذه الهياكل الإرهابية.

وبتكليف من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن عن هدنة إنسانية يومية من الساعة 9 صباحا وحتى 14 ظهراً في منطقة الغوطة الشرقية، اعتباراً من يوم 27 شباط/فبراير الماضي، وتم فتح العديد من الممرات الإنسانية.