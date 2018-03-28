إنتخابات - اللوائح الكاملة النهائية

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يبدو مشهد الانتخابات النيابية شبه مكتمل، مع انتهاء مُهلة تسجيل اللوائح لدى وزارة الداخلية. وقد وصل العدد النهائي لهذه اللوائح إلى 77 لائحة، يُفترض أن تتنافس في 15 دائرة وفق قانون سيُعتمد للمرة الأولى في تاريخ لبنان، وهو نظام الاقتراع النسبي مع صوتٍ تفضيلي. وبإعلان اللوائح، رسا عدد المرشحين المقبولين على 583 مرشحاً سيتنافسون على 128 مقعداً، ما يعني أن 334 مرشحاً أقصوا أنفسهم أو جرى إقصاؤهم، فخرجوا من السباق لأنهم لم يجدوا لوائح تضمّهم، أو قرروا عدم الانضمام إلى لوائح. وتوزّعت اللوائح على الدوائر وفق الآتي:

عكار: 6 لوائح / طرابلس ــ المنية الضنية: 8 لوائح / بشرّي ــ زغرتا ــ الكورة ــ البترون: 4 لوائح / كسروان ــ جبيل: 5 لوائح / المتن: 5 لوائح / بعبدا: 4 لوائح / الشوف ــ عاليه: 6 لوائح / صيدا ــ جزين: 4 لوائح / صور ــ الزهراني: لائحتان / النبطية ــ بنت جبيل ــ مرجعيون ــ حاصبيا: 6 لوائح / البقاع الغربي ــ راشيا: 3 لوائح / زحلة: 5 لوائح / بعلبك ــ الهرمل: 5 لوائح / بيروت الأولى: 5 لوائح / بيروت الثانية: 9 لوائح.