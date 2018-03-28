قريبا… الانتهاء من ترميم أهم أديرة معلولا

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نوفوستي-

من المقرر الانتهاء من ترميم أهم الأديرة الأرثوذكسية في معلولا السورية بعد 3 أشهر، بمساعدة منظمة قدامى المحاربين الروس “الإخاء القتالي”.

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية حديث النائب في مجلس الدوما (البرلمان الروسي) ورئيس فريق الاتصال بالبرلمان السوري، دميتري سابلين، أثناء زيارته لدمشق، حيث قال إنه كان قد زار معلولا بعد تحريرها على أيدي جنود الجيش العربي السوري، في ربيع عام 2014، حيث شهدت خرابا ودمارا وتدنيسا للمقدسات في كل مكان.



ومضى سابلين قائلا: “انتهت بعض أعمال الترميم في الدير. ونساعد الآن في إصلاح البنية التحتية لتستطيع الراهبات والأطفال العودة إلى ديرهم لتستأنف الصلوات والطقوس الدينية. لكن ذلك لن يحدث إلا بعد شهرين أو 3”.



وأضاف سابلين قائلا إن “الجنود الروس كانوا دائما يصلون قبل أن يحاربوا أعداءهم. ولدينا كنيسة في قاعدة حميميم تحمل اسم القديس جاورجيوس. أما منظمة الإخاء القتالي فتساعد في إنشاء الكنائس في روسيا. لذلك اتخذنا قرارا بالمساعدة في ترميم المقدسات الأرثوذكسية في سوريا”.



وأشار السياسي الروسي إلى أن منظمة “الإخاء القتالي” تشارك في ترميم أقدم الأديرة المسيحية في سوريا دير القديسة تقلا، بمباركة بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل.



واجتمع سابلين خلال زيارته لدمشق مع نائب بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، أسقف سلوقية إفرايم، حيث بحث معه دعم النازحين المسيحيين في الشرق.