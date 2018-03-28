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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 28 آذار 2018

28
MARCH
2018
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 الأخبار: سوريا: اليوم الغوطة وغداً ريف حمص




الديار: 16 نائباً تفضيلياً سيخرقون والديار تنشر أسرار عن «باريس ـ 4»
الطبقة السياسية تشوه القانون الانتخابي وتحالفات مشبوهة لمصالح انتخابية
لبنان يستجيب للشروط الدولية: اقرار موازنة 2018 محتم

 

 

 

الأنوار: اعلان لائحتي الكتائب والمرده... واستبعاد ٢١٣ مرشحا لم يدخلوا اللوائح

 

 


البناء: الأتراك خارج تل رفعت... وتعثر حلّ دوما... وقمة بوتين وأردوغان وروحاني لحلّ الخلافات
بري منتبه نفطياً... وعون لحلّ كهربائي... وجعجع يردّ بالمناقصات... والموازنة اليوم
لماذا تتجاهل الحكومة عروضاً إيرانية وسورية لتغطية العجز الكهربائي عبر خطوط النقل؟

 


اللواء: «اللوائح» تخرج بنصف المجلس ونصف المرشّحين.. وحملات كيدية تتجاهل البرامج!
جعجع على خط الكهرباء بعد كلام عون... واختبار «التضامن الوزاري» في جلسة اليوم

 

 

النهار: الإهمال الرسمي يهدِّد العام الدراسي

 



الجمهورية: السلطة تستخدم "الرشوة" الكهربائية

 

 


المستقبل: السباق الانتخابي بين 597 مرشحاً بعد إسقاط ترشيح 320 منفرداً
عون والحريري يريدان «الكهرباء للناس»: البواخر أو البديل

 


the daily star:  Aoun rebukes ministers over electricity crisis

 

 

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