أسرار الصحف ليوم الأربعاء 28 آذار 2018

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

ردّ نائب بارز على قول رئيس حزب «القوات» إنّ حزبه وحزب الكتائب هما أكبر القوى التي ساهمت في إنهاء الحرب في لبنان، فذكّره بأنّ الحزبيْن أصلهما واحد وهما مَن افتعلا الحرب في العام 1975 تنفيذاً لمخططات خارجية كانت تريد تقسيم لبنان إلى دويلات طائفية ومذهبية، لكن تلك المخططات فشلت لأنّ هناك قوى وطنية وقومية واجهتها ووضعت لها حداً وحافظت على لبنان وهويته الوطنية والقومية وخياراته المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني…



كواليس

قالت مصادر عراقية إن التفاهم على صرف النظر عن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بغداد قد تمّ بالتوافق بين الحكومة العراقية والحكومة السعودية، بعدما حُسم الجدل حول الزيارة إبلاغ المرجعية في النجف رفض استقبال ولي العهد جواباً على طلب حكومي في إطار ترتيبات الزيارة. ورجّحت المصادر أن يكون الأمر أقرب لصرف النظر من مجرد التأجيل، لأن موقف المرجعية لا يتربط بموعد معين.



اللواء: أسرار

همس

تتجاهل أوساط مصرفية الخوض في الموضوع المالي، معتبرة أن الملاءة الداخلية متوافرة بقوة.

لغز

يرفض مرجع سابق اطلاع حتى مقربين على الظروف التي رافقت ترشحه ثم عزوفه.

غمز

تتّجه معظم النخب اللبنانية إلى مقاطعة التصويت، لاعتبارات تتعلق بتجاهل الطبقة السياسية هذه النخب؟!



النهار: أسرار الآلهة



تخوف جنبلاطي

يتخوّف النائب وليد جنبلاط من أن تدور المواجهة الاقليمية المقبلة على أرض لبنان....



القانون بمليون



تبيّن أن مجلس النواب الحالي أقر 391 قانوناً في تسع سنوات ما يعني أن كلفة القانون الواحد بلغت مليون دولار اذا ما تم اقتسام مصاريف المجلس على عدد القوانين....



لا قدرة على الصرف



يقول وزير إن لا حاجة للبنان الى مليارات كثيرة في مؤتمرات خارجية "لأن لا قدرة لدينا على صرفها في مشاريع مقترحة ومعدة" وأكثر المبالغ يحتاج الى بروتوكولات جديدة....



تقسيم سوريا

سُمع رئيس حكومة سابق يقول انه يخشى ان يكون تقسيم سوريا بدأ عسكريا على الارض....

الجمهورية: أسرار

تعليق

علّق مرجع بارز ممازحاً على عمل هيئة الإشراف على الإنتخابات قائلاً: إن الشكاوى من أداء الهيئة تفوق نسبة المخالفات التي ترصدها.



مخصصات

إستغرب قطاع أعلن اعتكافه حديثاً المسّ بمخصصاته وعدم المس برواتب النواب ملوِّحاً بمقاطعة الإنتخابات.



إتفاقات

عُلِم أن سفير دولة عربية هو الذي رعى إتفاقاً في منزله بين وزير سابق وأحد الأحزاب.