الجيش: 3 طائرات معادية خرقت الأجواء اللبنانية

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وطنية - صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 26/3/2018 عند الساعة 6,10، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق البقاع الغربي والجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15,25 من فوق بلدة كفركلا.



وعند الساعة 11,15، خرقت طائرة معادية مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق البقاع الغربي والجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 19,50 من فوق بلدة كفركلا.



وعند الساعة 15,15، خرقت طائرة معادية مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق زحلة، بعبدا، المتن، رياق وبعلبك، ثم غادرت الأجواء بتاريخ 27/3/2018 الساعة 3,10 من فوق البلدة المذكورة.