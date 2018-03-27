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صحناوي: اتأسف ان يعتبر النائب ميشال فرعون كل منافس له وقح

27
MARCH
2018
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شكر نائب رئيس التيار الوطني الحر الوزير نقولا صحناوي المنتقدين لجعله الهدف الاسمى بالمعركة الانتخابية في دائرة بيروت الاولى ورد عبر صفحته على فايسبوك على الوزير فرعون الذي وصفه بالوقح متأسفاً على هذه التسمية حيث لا يزال يتعامل مع غيره بذهنية الاقطاع ، واعتبر ان اتهامه باستخدام ال 3d يؤكد ان من انتقده ما زال يعيش في الخمسينيات فيما العالم يتقدم وقال إننا نفتخر بمواكبة العصر والتكنولوجيا.


صحناوي لفت الى أن وجود ممثلين لفريقه في صف المخاتير وفي البلدية هو أمر طبيعي وليس منة من احد لان التيار الوطني الحر لديه تمثيله في الدائرة الذي ينبع من ثقة الناس التي ستتأكد في الانتخابات النيابية المقبلة .


وعن إتهامه بحجب داتا الاتصالات أوضح صحناوي أنه طبق القانون ١٤٠ الذي يحدد شروط اعطاء هذه الداتا كما احتكم الى قرارات مجلس الوزراء حينها واعتبر ان التطرق الى هذا الامر اليوم هو محاولة لاستمالة الطرف السني بتذكيره بأنني العوني الذي كنت ضده في فترات سابقة وأضاف : اريد أن أذكر المنتقدين ان مع هذا المكون اليوم ثقة وشراكة كبيرتين ثبتهما انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري ووصلت الى التكاتف العميق عندما توحدنا حول موقف الرئيس عون من أزمة الرئيس سعد الحريري الاخيرة وقال : “ قد ما تحركش لازقين ببعض مع هذا المكون.” 


ورأى صحناوي ان اجمل ما في اتهامه بالمرشح المغرد ومرشح العالم الافتراضي أنه أتى عبر هذا العالم الافتراضي وعبر التغريدات. وتأسف في السياق عينه استذكار موضوع الحرب والسلاح والتهويل في كل مرة نتناقش في السياسة متمنياً ان لا تعود الحرب أبداً  ومشيراً الى أنه واذا لا سمح الله وحصل ذلك فسنقف واخواننا في القوات اللبنانية جنباً الى جنب في حماية منطقتنا وبلدنا .

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