مدير عام كازينو لبنان شرح لطلاب فندقية الحكمة دور الكازينو في تعزيز التنمية السياحية

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وطنية - استضاف رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لـ "كازينو لبنان" رولان خوري، وفدا من طلاب السنة الثالثة في جامعة الحكمة - كلية الادارة الفندقية، يرافقهم أستاذ مادة إدارة الوجهات السياحية ربيع شداد، لإطلاعهم على "أساليب تعزيز التنمية السياحية في لبنان، ودور كازينو لبنان في هذا المجال، والتعرف عن كثب على الاسلوب التقني والتطبيقي لإدارة هذا المرفق السياحي".



حوار

وعقد خوري لقاء حورايا مع الطلاب، نوه خلاله بأهمية "الجانب الأكاديمي الجامعي في القطاع السياحي والإستثمار في الإنسان علما ومعرفة"، مشددا على "الجمع بين النظري والتطبيقي، كونهما يتكاملان في إنتاج خريجين يقبلون على الحياة العملية بثقة"، معولا "على الخريجين الجدد في رفد القطاع السياحي بدم جديد".



كما عرض "للمنهجية الجديدة المتبعة في الادارة وواقع الكازينو والاصلاحات التي تحققت، وخطة العمل الموضوعة للمستقبل، والمخططات التطويرية لمبنى الكازينو".



من جهة اخرى توجه خوري الى إدارة الجامعة منوها "بلفتتها تجاه زيارة الكازينو، التي تنم عن ايمانها به كمرفق وطني فاعل"، واكد "ضرورة تعزيز قطاع السياحة وإعطاء الزخم لطلاب الجامعات، وتوجيههم في ظل المنافسة الحالية والى ضرورة خلق الأفكار الجديدة لجذب السائح".



وفي الختام اجاب خوري على أسئلو الطلاب، التي ركزت على "رؤيته للكازينو ومستقبله، وطريقة تطبيقها، اضافة الى ألية مواكبة التحديث، الصعوبات والتحديات التي يواجهها في إدارة هذا الصرح السياحي الثقافي الرائد في منطقة الشرق الأوسط".



لقاء آخر

كما كان للطلاب لقاء مع مدير شؤون الموظفين نسيب انطون، شرح فيه "آلية العمل في الأقسام الإدارية في الشركة، وعرض للهيكلية الإدارية الجديدة المتبعة للنهوض بالكازينو وتطويره".



واختتمت الزيارة بجولة في صالة السفراء والتراس ومسرح الكازينو وصالاته ومطاعمه.