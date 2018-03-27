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597 مرشحاً يتنافسون ضمن 77 لائحة في 15 دائرة

27
MARCH
2018
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77 لائحة انتخابية تتنافس في 15 دائرة ، على هذا الرقم اقفلت مهلة تسجيل اللوائح منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، علما ان اكبر عدد من اللوائح المسجلة هي في دائرة بيروت الثانية وقد بلغ عددها 9 لوائح.

وأقل عدد من اللوائح المسجلة هي في دائرة صور - قرى صيدا وقد بلغ عددها لائحتان فقط

واذا كان اللون الاحمر طاغيا على اختيار اللوائح، فبعض الملاحظات لا مفر منها قد يكون ابرزها التحالفات الهجينة لكل الاطراف السياسيين من دون استثناء:

المردة مع النائب بطرس حرب

المستقبل مع القوات في عدد من الدوائر

الكتائب مع القوات

والتيار الوطني الحر مع الجماعة الاسلامية

هذا على صعيد الاحزاب انما على صعيد الاسماء فحدث ولا حرج:

رياض رحال من المستقبل الى التيار

جيلبرت زوين ويوسف خليل ونعمان مراد وبسام الهاشم من حضن التيار الى حضن اللوائح المنافسة له

كاظم الخير من المستقبل الى الخصم اللدود نجيب ميقاتي.

من اللافت ايضاً ان التيار الوطني الحر هو الحزب الوحيد الذي الف او انضم الى لوائح في كل الدوائر ال 15

اما من كان يوصف بزعيم المتن الاول او من كتب عنه يوما لو لم يكم ارثوذكسيا لكان رئيسا للجمهورية ، اي النائب ميشال المر ،فلم يتمكن من تشكيل لائحته الا في الساعات الاخيرة الفاصلة

هذا وكان لافتا ايضاً تسجيل لائحة نسائية بكل اعضائها في عكار


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