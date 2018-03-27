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"صوتي التفضيلي لمين"؟ ..

27
MARCH
2018
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"صوتي التفضيلي لمين"؟ ..

سؤالٌ، بلا أدنى شك، على كل شِفَّةٍ ولسان، خصوصاً بعد انتهاء مُهلة تسجيل اللوائح.

سؤالٌ، لا مكانَ للرمادية في الإجابة عليه هذه المرة... فالخِيار، إما أبيض أو أسود...

الأبيض، قرارٌ سياديٌ لا لُبْس فيه، بدحر الإرهاب عن الحدود، وبفرض الأمن استباقاً وردعاً...

الأبيض، قانونُ انتخاب يُصحّح التمثيل إلى أقصى حد، ويفتح البابَ لتصحيحٍ أكبر، ويُتيح للمنتشرين أن يقترعوا للمرة الأولى، في السابع والعشرين والتاسع والعشرين من نيسان المقبل...

الأبيض، نِفطٌ وغاز وسدود على الأرض وفي البحر، وليس في الخيال وعلى الورق... الأبيض، أمَلٌ باقتصادٍ مزدهر ومنتِج بالأفعال لا الأقوال... الأبيض انتظامٌ ماليٌ عائد، بموازنتين متتاليتين، مُمَحَّصتين في لجنة مال تأمَل في أن تأخذَ الهيئةُ العامة غداً بإصلاحاتها المعروفة...

لكنْ، إذا كان هذا هو الأبيض، فعَكْسُه أسود حالِك.

عكسُه ثورةٌ موهومة وقرارٌ مرهون... عكسُه أمنٌ سائب وتوازُنٌ مختل... عكسُه ثرواتٌ مهدورة، وطاقاتٌ مَهمَلة... عكسُه هدرٌ ونهبٌ وسَرِقة وفساد... عكسُه أن يَدّعي الهادر والناهب والسارق والفاسد أنه رمزٌ النزاهة والشفافية والتقيُد بالقوانين. عكسُه هو تماماً ما حدث لخِطّة الكهرباء المعرقَلة منذ عام 2010...

"صوتي التفضيلي لمين؟" الجواب ولا أسهل. فالمُجيب شعبٌ حي. شعبٌ، ذاكرتُه قوية. شعبٌ لن يَقبَل بعد اليوم أن يُمثِّلَه مَن يهزأ من طموحه، ويَسخر من أملِه، ويُسخِّرُ كلَّ ما أوتيَ من مَكرٍ وخِداع لتمرير تمديدٍ مقنَّع، ليس بقوةِ قانونٍ هذه المرة، بل بمُغلّفاتٍ في صناديق اقتراع.

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