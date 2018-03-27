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إدارة جامعة سيدة اللويزة: قرّرت الإدارة تجميد كلفة الأقساط وذلك حتى نهاية ولاية الأب الرئيس أي خريف 2020

27
MARCH
2018
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لما كانت رسالة جامعة سيدة اللويزة بناء الإنسان بعيدا عن الإنتماء واللون والجنس، والسعي إلى توفير أفضل التعليم للجميع، الذي يعزز التميز في الأبحاث، والتعلم مدى الحياة، والمواطنة المستنيرة، والتضامن الإنساني.

ولما كانت رسالة الجامعة تنطلق من رسالة الرهبانية المارونية المريمية، في إتاحة العلم للجميع، وتتماهى مع رغبة الكنيسة في التعليم الأساسيّ لجميع الفئات والطبقات المجتمعية، وبقدر ما يمكن للمؤسسات تحمّله والتشارك مع العلمانيين أفراد المجتمع، في سبيل تأمين مستلزمات هذا التعليم.

وعلى ضوء خطاب رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بيار نجم، خلال حفل تسلّم مهامه الذي جاء فيه:" ولأنَّ العلمَ هو أولويّةٌ للطالب وأهل الطالب، لا يمكن لجامعة سيّدة اللويزة، كمؤسّسة مولودة من قلب الكنيسة، أن تنأى بذاتها عن جلجلة هؤلاء الأهل".

حرصت الإدارة على العلاقة الوثيقة بالطلاب، وعلى ضع مشاكلهم، همومهم، وقلقهم ضمن أولوياتها، ووعدت بدرس جميع الإمكانيات والخيارات للوقوف إلى جانب الطلاب، كما وعدت بإصدار القرار المناسب قبيل عيد الفصح.

بناء عليه، أصدرت إدارة جامعة سيدة اللويزة البيان التالي:

· نظراً للوضع الإقتصادي الذي يمرّ به الطلاب وذويهم، طوّرت الجامعة نظام المنح الجامعية لتحفيز الطلاب المتميزين، إضافة إلى المساعدات المالية، ليصبح أكثر عدالة وشمولية، من خلال زيادة قيمتها، بحيث 60 بالمئة من الطلاب يستفيدون من المساعدات المالية، بالرغم من نقص التمويل الخارجي.

· بهدف دعم الطالب وأهله، قرّرت الإدارة تجميد كلفة الأقساط وذلك حتى نهاية ولاية الأب الرئيس أي خريف 2020.

هكذا تكون إدارة جامعة سيدة اللويزة السند والعضُد لطلابها، فهم فخرُها وحاملي رايتها من أجل تثبيت مداميك التحصيل العلمي.

 

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