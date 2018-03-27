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بالأسماء - باسيل يعلن دعم 4 مرشحين جدد (بعدسة الزميل جورج فغالي)

27
MARCH
2018
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اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، أن ما يجمع التيار و"تكتل التغيير والإصلاح" بنائب رئيس مجلس النواب الأسبق إيلي الفرزلي صداقة منذ العام 2005، وقد مرت بمخاضات كبير كافية أن تعبر عن نفسها. 

 

وأعلن في كلمة ألقاها عقب انتهاء اجتماع التكتل الأسبوعي، دعم ترشيح إيلي الفرزلي في الانتخابات النيابية عن منطقة البقاع الغربي، معتبراً أن هذا التأييد أبعد من التحالف السياسي وأن من الطبيعي أن يستكمل التلاحم السياسي في الانتخابات وبعدها. وقال: "لنا كل الثقة أننا سنكسب العيش الواحد والموقف السياسي الواضح الذي يعبر عن خصوصية المنطقة وتوجه التيار والتكتل في المنطقة وموقفنا بتأييده طبيعي والربح سيكون حليفه بانضامه الى التكامل السياسي".

 

كذلك أعلن باسيل تأييد المرشحين: وسام الحج ولائحة "معاً نحو التغيير" عن الجنوب الثانية (الزهراني، صور، قرى صيدا)، مرهف رمضان في ولائحة "الجنوب يستحق" عن الجنوب الثالثة (النبطية بنت جبيل مرجعيون حاصبيا)، وطوني ماروني ولائحة "قرار الشعب" عن دائرة الشمال الثانية (طربلس المنية والضنية).  

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