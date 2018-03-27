طرابلسي: رسوّ بورصة اللوائح على 77 لائحة تضم 586 مرشحا يفتح الباب واسعا أمام المنافسة

A + A -

لفت القسيس الدكتور إدكار طرابلسي إلى أن رسوّ بورصة اللوائح على 77 لائحة تضم 586 مرشحا يفتح الباب واسعا أمام المنافسة التي تمنى أن تجري ضمن أصول اللعبة الديمقراطية وباحترام لمعايير التخاطب الاخلاقي.

وراهن القسيس طرابلسي ان يقوم الناخب باختيار من يقترع له بناء على ما يميزه مع لائحته لا على اساس أبعاد عائلية ومصالح شخصية دون إعطاء الثقة لمن سبق وفرّط بها.

وتمنى القسيس طرابلسي على صعيد آخر أن نذهب سوية إلى مؤتمر "سيدر" في السادس من نيسان متحدين ومدركين المخاطر التي تهدد إقتصادنا والعمل بكل ما أوتينا من مقدرة للإستفادة قدر الامكان من هكذا مؤتمرات وما ينتج عنها من هبات ومساعدات وقروض ميسّرة، وجعل مردودها في المكان المناسب لا سيما وان ما هو متوقع من هذا المؤتمر سيساهم حكما في زيادة النمو وتحريك العجلة الاقتصادية بنسبة مهمة في لبنان.