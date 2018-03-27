إطلاق مشروع عزم الشباب استجابة للأزمة السورية بتمويل من الاتحاد الأوروبي

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أطلقت مجموعة من منظمات الإغاثة الرائدة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، مشروعا مدته عامان، استجابة للأزمة السورية ومن أجل تخفيف حدة التوتر بين اللاجئين والمجتمعات في الدول المجاورة.





وأوضح بيان لبعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان، أن "مشروع "عزم الشباب" سيشهد إطلاق قواعد محلية جديدة في الأردن ولبنان والعراق، وهي تهدف إلى تمكين الشباب في جميع أنحاء المنطقة وإلى الحد من مخاطر التطرف من خلال التدريب على المهارات الوظيفية والتعليم ونوادي ولجان المجتمعات الجديدة، وذلك لجمع الشباب معا من مختلف الخلفيات"، لافتا الى أن "الصندوق الائتماني الأوروبي والمعروف باسم "صندوق مدد" يدعم المشاريع المختلفة التي تديرها كل من المؤسسة الكاثوليكية الخيرية للتنمية الدولية ومنظمة كاريتاس لبنان ومؤسسة أجيال السلام ومنظمة الإغاثة الإسلامية ومؤسسة كويست سكوب ومنظمة الرؤية العالمية".





دي ماثاريل

وقال أليكس آدم دي ماثاريل الذي يترأس تحالف "عزم الشباب": "غالبا ما يهرب الشباب من العنف في سوريا فقط لاكتشاف أنواع جديدة من الصراعات الاجتماعية والاضطرابات في بلد المقصد. تسبب تدفق ملايين اللاجئين بضغوط هائلة، ليس على البنية التحتية فحسب، بل أدى أيضا إلى تجزئة المجتمع إلى عدة أجزاء بسبب تصاعد التوترات في المنطقة. يتم اتخاذ تدابير كمية هائلة لتغطية الاحتياجات المادية الفورية للاجئين، ولكن غالبا ما يتم تجاهل احتياجاتهم الاجتماعية والعاطفية".



أضاف: "تتمتع منظمات الإغاثة المشاركة في المشروع الجديد بسنوات من الخبرة على المستويات المحلية في معالجة هذه القضايا، ونحن علينا أن نسعى لإحداث تغيير ملموس في حياة الشباب من خلال معالجة الأسباب الجذرية بدلا من الأعراض".





كولر

وصرح مدير التعاون والتنمية في سياسة الجوار الأوروبية مايكل كولر: "نقوم في هذا البرنامج بالجمع بين اللاجئين والشباب من المجتمعات المستضيفة في لجان ونواد اجتماعية جديدة في الأردن ولبنان والعراق. كما سيتلقون تدريبات على المهارات الوظيفية والتعليم، وهكذا سيتعلم جيل جديد من الفتيان والفتيات كيفية التفاعل البناء مع بعضهم البعض والحصول على الوسائل والطرق الهامة ليصبحوا سادة مستقبلهم".



وأشار الى أن "الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 25 عاما سيشاركون في المشاريع المتوفرة في البلدان الثلاثة، حيث يصل عددهم إلى أكثر من 100 الف شخص. في الأردن، ستقدم كل من مؤسسة أجيال السلام ومؤسسة كويست سكوب ومنظمة الرؤية العالمية مجموعة من البرامج تتضمن حصص التقوية التعليمية والتعليم غير النظامي وسبل كسب العيش والعمل على دعم الشباب، بما في ذلك أولئك الذين يواجهون نظام العدالة الجنائية. وسيكون للمنظمات المجتمعية دور في الترابط الاجتماعي وتعزيز العلاقات الإيجابية، كما سيتم توفير برامج التوجيه الأسري والدعم النفسي الاجتماعي والتعليمي".







العربيات

وقال رئيس مؤسسة "أجيال السلام" الدكتور مهند العربيات: "بناء على خبرة عشر سنوات بمؤسسة أجيال السلام التي يقودها الشباب لتحويل الصراعات في مختلف أنحاء العالم، فإن مبادرة "عزم الشباب" هي فرصة رائعة للعمل مع شركائنا الموقرين لإشراك الشباب بصورة شاملة، لتعزيز القدرة على التكيف وترسيخ التماسك الاجتماعي والحد من العنف والتعرض للتطرف في المجتمعات الأردنية واللبنانية التي تواجه ضغوطا هائلة وسط وضع اللاجئين السوريين".





شوارتز

أما رئيس منظمة "الرؤية العالمية - الأردن" ستيفن شوارتز، فصرح: "يتوقف مستقبل الشباب على التعليم الذي يتلقونه الآن، وقد تكون المدارس في سوريا قد دمرت فعليا خلال الحرب، ولكن لا يمكننا السماح بتحطيم حلم الطلاب بالتعليم أيضا، لذلك تسمح برامج "عزم الشباب" لهم بإدراك الوقت الضائع عبر منحهم أفضل الفرص في الحياة".



أضاف: في لبنان، ستركز المؤسسة الكاثوليكية الخيرية للتنمية الدولية ومنظمة كاريتاس لبنان ومنظمة الإغاثة الإسلامية ومؤسسة أجيال السلام ومنظمة الرؤية العالمية على التعليم والمهارات الحياتية وحماية الطفل والاستقرار الاجتماعي الذي يتضمن نوادي ولجان شباب، بالإضافة إلى أنشطة بناء السلام".





دولير

وأكدت مديرة مشروع "عزم الشباب" لدى المؤسسة الكاثوليكية الخيرية للتنمية الدولية هامبلين دولير، أن "اللاجئين السوريين الشباب في لبنان يرفضون الاستسلام والخسارة رغم مواجهة أهوال الحرب والتحديات المختلفة، لذا سيعمل هذا المشروع على تسخير قدرتهم على الصمود والحفاظ على طاقاتهم ودعمهم لكي يزدهروا في المجتمعات المستضيفة لهم، إلى جانب أقرانهم، الشباب اللبناني".



وقالت: "لدى الوكالة الكاثوليكية الخيرية للتنمية الدولية تاريخ قوي وطويل في العمل على بناء السلام مع الشباب والمجتمعات المتنوعة، وسنعمل معا على دعم الشباب اللبناني والسوري من أجل بناء مستقبل إيجابي قوي وذلك من خلال التعاون مع شريكنا المحلي كاريتاس لبنان، الذين لديهم معرفة وخبرة في العمل الاجتماعي الشبابي".



وأشار البيان الى أنه "في المنطقة الكردية في العراق، ستركز منظمة الرؤية العالمية ومنظمة الإغاثة الإسلامية على الخدمات الاقتصادية، كالتدريب المهني، وذلك استجابة لمتطلبات سوق العمل والتلمذة المهنية والتوظيف الذاتي وخدمات الدعم المصممة لتوفير بدائل متماسكة وبناءة لكسب الدخل وتحسين الدخول إلى سوق العمل".



وأوضح أن "صندوق مدد التابع للاتحاد الأوروبي يقوم بتمويل ما قيمته 12,8 مليون يورو، أو ما يعادل 95% من إجمالي تكاليف المشروع لمدة عامين، فيما تم تغطية النسبة المتبقية البالغة 5% من قبل الوكالة الكاثوليكية الخيرية للتنمية الدولية ومنظمة الإغاثة الإسلامية في جميع أنحاء العالم ومنظمة الرؤية العالمية.



وذكر البيان بأن "الصندوق الائتماني الأوروبي يعد أحد الأدوات الرئيسية في أوروبا لتقديمه تعهدا بقيمة 3 مليارات يورو في مؤتمر لندن لدعم سوريا والمنطقة. وبفضل مساهمات 22 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقيمة أكثر من 105 مليون دولار، والمساهمات المختلفة المقدمة من أدوات ميزانية الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى تركيا، فقد وصل الصندوق إلى حجم إجمالي يصل إلى 1.4 مليار يورو حتى الآن. وقد تمت الموافقة بالفعل على مشاريع تركز على التعليم وسبل كسب العيش والرعاية الصحية والمياه والبنية التحتية للصرف الصحي، حيث بلغ مجموعها 1.213 مليار يورو. وتم التعاقد على ما يقارب 877 مليون يورو من قبل شركاء الصندوق الائتماني على أرض الواقع".