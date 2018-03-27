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الرئيس عون للوزراء: أنا أريد تأمين الكهرباء للناس ومش فارقة معي كيف بتجيبوها

27
MARCH
2018
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استهل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا بتهنئة اللبنانيين بعيد الفصح، متمنيا ان يعيد الله عيد الفصح على الجميع بالازدهار، وتحدث عن الانتخابات النيابية وقال نحن على مسافة 40 يوما من الانتخابات نأمل ان تكون التحضيرات قد انجزت لتتم الانتخابات وفقا لما هو مقرر، وطالب بتعزيز حملات التوعية لجهة عملية الاقتراع اذ انه لا يزال ثمة من يسأل كيف يقترع.

 

واشار الى انه بعد 20 ايار 2018 ومع بداية ولاية المجلس تعتبر الحكومة مستقيلة وفقا للمادة 69 من الدستور وتدخل بمرحلة تصريف الاعمال، لذلك يطلب من الوزراء الاسراع بالبت بالقضايا المتعلقة بحاجات المواطنين في كل المناطق من دون ان يكون لذلك اي خلفية سياسية او انتخابية. ولفت الى انه عرض سابقاً على مجلس الوزراء دراسة حول العجز وطلب حلولاً واقتراحات عملية الا انه لم يصل اي جواب من أحد، سأل الرئيس مجلس الوزراء: هل من أحد من الموجودين لا يريد كهرباء؟ اضاف الرئيس عون: لم يقل أحد أنّ لبنان مجبر على اعتماد البواخر لكن لم يقدّم أحد خياراً بديلاً وأنا لا أسوّق لهذا الخيار... انا اريد تأمين الكهرباء للناس "ومش فارقة معي كيف بتجيبوها"!


واطلع الرئيس عون مجلس الوزراء على زيارة المفوض الاوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع جوهانس هان، ولا سيما موضوع النازحين وتداعياته على الاوضاع الاقتصادية والامنية والاجتماعية والموقف الداعي لاعادة النازحين تدريجيا الى الاماكن الامنة في سوريا.


واشار الى انه شدد على تطبيق الاتفاقيات المعقودة بين لبنان والاتحاد الاوروبي لا سيما لجهة فتح الاسواق امام الصناعات اللبنانية التي تتمتع بالمعايير الاوروبية.

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