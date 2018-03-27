أبي رميا من بلدة حاقل: أهم انجاز حققه الرئيس عون هو استعادة كرامتنا كلبنانيين

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أكد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب سيمون ابي رميا أن أهم أنجاز حققه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو استعادة كرامتنا كلبنانيين وكرامتنا كطالبي الشراكة والتوازن والميثاقية.

أبي رميا وفي لقاء جمعه مع أهالي حاقل، عدد الإنجازات الإنمائية التي حققها نواب تكتل التغيير والإصلاح في قضاء جبيل وقال: "لقد حققنا أكثر مما هو باستطاعتناتحقيقه في ظل العراقيل والتعطيل والكيدية السياسية التي تعامل بهاالبعضمعنا، فكان همهم منع أي إنجاز يحققه التيّار الوطنيّ الحرّ أكثر مما هو تأمين مصلحة المواطنين والمصلحة العامة".

وأضاف ابي رميا: "إن النيابة، إضافة الى كونها رسالة إنمائية، فهي بالدرجة الأولى رسالة تشريعية يجهد فيها النائب الى سنّ القوانين التي من شانها تحسين حياة المواطنين والى مراقبة ومحاسبة الحكومة" لافتاً الى أنه قد تقدم بأكثر من 26 اقتراح قانون معظمها يتعلق بالشباب والرياضة.

وختم أبي رميا متمنيا على أهالي حاقلمواكبة الرئيس عون في مسيرة الإصلاح والتغيير ودعمه عبر التصويت للائحة "جبيل القوية"لأنه بحاجة الى كتلة نيابية وازنة تدعم عهده في المجلس النيابي.