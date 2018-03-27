انتخابات - بعد إقفال باب التسجيل.. لائحة انتخابية تنسحب من المعركة!

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أعلنت لائحة "خدمة المواطن .. شرف"، المؤلفة من عبده صعب، مي الخمساء، وسليم ضو، في بيان "عدم متابعة المعركة الإنتخابية"، وقد جاء في البيان :





"أهلنا أبناء منطقة بعبدا الكرام، يا شعب لبنان الكريم، بعد أن قررنا العمل سويا معكم من أجل تحسين التمثيل الشعبي وكان الأمل عظيما بصدور قانون انتخابي جديد، ولكن شاهدنا المستحيل وكما العادة يحصل في بلدنا لبنان، فقد اجتمعت الأضداد بقدرة قادر فشكل الخصوم لائحة واحدة، وبتنا أمام مشهد التمديد مجددا، وبما أن التمديد والتجديد حاصل لا محالة حيث باتت الإنتخابات النيابية مسرحية هزلية لا لزوم لها وكل ما يحصل هو خداع للمواطن البريء الذي تأمل بديموقراطية حقيقية فأتت الديموقراطية جوفاء".





أضاف البيان: "وقد تمثل هذا الخداع في القانون برفع نسبة الحاصل الإنتخابي من نسبة 6% الى 10% شكل حصانة وضمانة للتيارات الكبرى في لبنان، وبذلك تشكل حائط مسدود في أفق وآمال الطامحين من المرشحين المستقلين بالتغيير. والدلالة الواضحة على ذلك أن كل المسميات بعناوين مدنية وحراكية وغيرها تفتت لتنضوي تحت لواء الحاصل المضمون".





وتابع: "نشكر كل من دعمنا وأيدنا وواكبنا، ونترك له حرية الاختيار ونعدكم بالعمل من أجلكم ومن أجل كل مواطن لبناني وأن انسحابنا اليوم ليس إلا بداية للانطلاق في مسيرة الاصلاح".





وختم البيان: "ازاء هذا الواقع المشين بعد سقوط القناع عن الاصلاح المزعوم، قررنا طواعيا رغم تشكيلنا لائحة نصابها القانوني متوفر تحت اسم (خدمة المواطن شرف)، العزوف عن الاستمرار بالمعركة الانتخابية، مؤكدين رفضنا المشاركة بهذه الخديعة حتى لا نكون شهود زور على هذه الدكتاتورية".