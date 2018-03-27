إرسلان: اتفقنا مع التيار الوطني على رفع الظلم عن أهالي الجبل وإعادة المهجرين

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اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان "ان اعلان العلاقة مع التيار الوطني الحر هو لتثبيتها اما الرأي العام وبخاصة اننا اتفقنا ان للجبل خصوصية واتفقنا اننا حالة سياسية واحدة وتحالفا واحدا، وهذه الكتلة ستجتمع بتكتل التغيير والاصلاح لتثبيت الشراكة والتحالف وستكون لهذه الكتلة خصوصية في التعاطي بأمور الجبل المحروم لأنه بحاجة للإنماء"، مشيرا الى "ان هناك ظلم لكل ابناء الجبل على مستوى الحقوق الضائعة وعدم تثبيت المهجرين في ارضهم حتى اليوم".

ولفت ارسلان في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الى "ان الجبل هو قلب لبنان وبالنسبة للمهجرين القصة ليست قصة اموال والحجة هي لذر الرماد في العيون، بل السبب الرئيس للهجرة هو الوضع الاقتصادي الاجتماعي، بغياب الانماء والدورة الاقتصادية وغياب الاعمار بالجبل وهو الذي اصبح المحروم في لبنان، موضحا ان الهجرة فيه هي من اكبر الهجرات في لبنان من الدروز والمسيحيين والشيعة والسنة، مشيرا الى ان طموح الشباب في الجبل ان يتعلم في بيروت ومن ثم يهاجر، وطمأن ارسلان انه وسيكون هناك كتلة نيابية في 6 أيار تهتم بمصالح الجبل وابناء الجبل ونحن متفقون مع الوزير باسيل على هذه الصيغة."