مؤسسة رينه معوّض تطلق مشروعًا لدعم زراعة الأفوكادو في عكّار ‎

A + A -

شاركت مؤسسة رينه معوّض، يوم الخميس في 22 آذار 2018، في حفل إطلاق مشروع دعم السلسلة الإنتاجية الزراعية في عكّار(Agribusiness Ardi)، المموّل من الاتحاد الأوروبي EU والمنَفَّذ من قبل الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدوليةExpertise France، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة رينه معوّض، جمعية التجارة العادلة في لبنان، وجمعية مدى.

أقيم الحفل في السوق الشعبي في حلبا بحضور مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود يمثّله طه مصطفى، رئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس توفيق دبوسي يمثله نائب مدير عام حاضنة الأعمال "بيات" (BIAT) نصري معوّض، مطران عكار للروم الارثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور يمثّله الأرشمندريت يعقوب الخوري، رؤساء وأعضاء الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدوليةExpertise France، رؤساء وأعضاء المؤسسات والجمعيات، رئيس وأعضاء بلدية حلبا – عكار، تعاونيات نسائية من عكّار وعدد من المزارعين والمستفيدين من البرنامج.

تخلل الحفل عرضًا لفيلم قصير عن شهادات المزارعين المستفيدين من مشاريع مؤسسة رينه معوّض، تلاه عرضًا شاملا للبرنامج كما لمشاريع المؤسسة. من بعدها، عرضت كل من الجمعيات الثلاث مشروعها الخاص الذي ينضوي تحت المشروع الأكبر، أي دعم السلسلة الإنتاجية الزراعية في عكّار. في هذا السياق، أعلنت مؤسسة رينه معوّض عن مشروع "زيادة القدرة التنافسية لسلسلة القيمة المضافة للأفوكادو في عكّار". أكّدت المديرة التقنية للمشروع أن "مؤسسة رينه معوّضتعمل، من خلال هذا المشروع، على نقل خبرات أخصّائيها وخبرائها إلى منطقة عكّار لكي تستفيد منها بدورها، خاصة أنّ زراعة الأفوكادو في لبنان تلاقي رواجًا وإقبالًا أكبر، سنة تلو الأخرى"، قالت المديرة التقنية للمشروع ساندرا فهد.

أطلقت مؤسسة رينه معوّض، مشروع لدعم زراعة الأفوكادو في عكّار.