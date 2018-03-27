عاصفة رملية من الدرجة الاولى ستضرب لبنان.. وهذا موعد الأمطار

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نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجويّة عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك طقس الايام المقبلة وكتب:

لبنان وسوريا والأردن وفلسطين يستضيفون منخفض البحر الأحمر فتتراجع قيم الضغط الجوّي الى 1003 hpa الأمر الذي سيدفع بالرياح الصحراوية من مصر وسيناء وشبه الجزيرة العربية نحو المناطق المذكورة، تصل سرعتها الى 95 كلم في الساعة من نقطة انطلاقها، مسببة حركة كثيفة في الرمال والغبار بالأجواء.

يبدأ يوم الأربعاء بطقس دافئ مصحوب برياح شرقية لتنقلب بعد الظهر الى رياح مغبرة بنسبة عالية فتتحول في ساعات المساء في البقاع وعلى الجبال الشرقية الى عاصفة رملية (درجة اولى) وذلك بين البقاع وسوريا والأردن.

قد يتأخر تساقط الأمطار بسبب الغبار والرمال وانخفاض نسبة الرطوبة، لكن حين تنحرف العاصفة قبل ظهر الخميس نحو الشرق، سوف ترتفع نسبة الرطوبة حين تنشط الرياح الجنوبية غربية وتصبح الأمطار شاملة، مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط للبرَد.

الحرارة على الساحل : 27 نهاراً و 16 ليلاً

في البقاع: 24 نهاراً و 13 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 21 نهاراً و 11 ليلاً

الرياح: شرقية الى جنوبية دافئة مغبرة سرعتها 25 كلم في الساعة تنقلب الى شمالية ساحلاً بسرعة 50 كلم في الساعة خلال فترة بعد الظهر والمساء.

الضغط الجوّي: 1003hpa

الرطوبة: 25% بقاعاً و 30% ساحلاً