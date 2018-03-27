سيارة فيها 4 شبان يراقبون منزل هذا الوزير اللبناني.. أحدهم يحمل رشاشاً!

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ورد في صحيفة "الديار": بعد اكتشاف المواطنين سيارة فيها 4 شبان يراقبون منزل وزير الإعلام ملحم الرياشي وإبلاغهم المخابرات وأمن الدولة ومديرية مخابرات الجيش كانت السيارة قد أقلعت بعد مراقبة 20 دقيقة وتوقف 10 دقائق اتجهت باتجاه غير معروف ومع أنَّ معالم السيارة أصبحت معروفة لدى الأجهزة وشكل وجوه الشباب وأحدهم يحمل رشاشاً لكن بشكل مخفي لاحظه مواطن من الخنشارة فإنّ الأمر خطير باختفاء الشبان والسيارة وعدم قدرة أيّ جهاز على ملاحقة السيارة ومعرفة إلى أين ذهبت ومن أين جاءت.

الوزير الرياشي قال "الله الحامي"، لكنّ جهازاً أمنياً وضع مركزاً عسكرياً ثابتاً لحماية ومراقبة منزل الوزير الرياشي.