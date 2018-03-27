جنبلاط: - الإنتخابات ستقودنا ربما إلى الأفضل...ولكن

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رأى النائب وليد جنبلاط أن «الانتخابات لن تحقق طموحات اللبنانيين الذين يُريدون التغيير نحو نظام أفضل، لكن بحد ذاتها هناك انتخابات قد تأتي بوجوه جديدة تخلق حركية معينة في مجلس النواب تقودنا ربما إلى الأفضل».

وفي حديث لقناة «فرانس 24» حذّر جنبلاط من «من بداية الاصطفافات في لبنان مع فريق العمل الأميركي الجديد تحت شعار محاربة إيران أو محاربة نفوذ حزب الله، فنحن لا نتحمّل محاور في لبنان».

وقال إنه لا يحبذ توجيه ضربة عسكرية أميركية ضد النظام السوري، وقال إن إيران موجودة بسبب الفراغ الذي سببه تخلي العرب عن قضية فلسطين، متوقعاً أن يزداد الطوق حول لبنان، وتغيير وزير الدفاع الأميركي. ورأى أنه إذا حصلت ضربة عسكرية إسرائيلية للبنان، «فسيدمرون لبنان، ولكنهم لن ينتصروا». ونصح بأن لا يراهن أحد على تأجيل الانتخابات.