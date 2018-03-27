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إنتخابات - توزّع العدد النهائي للوائح على الدوائر الإنتخابية

27
MARCH
2018
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أقفل باب تسجيل اللوائح الإنتخابية على 77 لائحة على مستوى كلّ المناطق اللبنانية. ومنتصف ليل الإثنين -; الثلاثاء صدر عن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

"في تمام الساعة 24,00 من يوم الإثنين الواقع فيه 26/3/2018 اقفل باب تسجيل لوائح المرشحين للانتخابات النيابية العامة التي ستجري بتاريخ 6/5/2018، وكما نصت المادة 52 من القانون رقم 44/2017. لا يعتد بإنسحاب أيّ مرشح من اللائحة بعد تسجيلها.

وتجدّر الإشارة الى أنّ أكبر عدد من اللوائح المسجلة هي في دائرة بيروت الثانية، وقد بلغ عددها 9 لوائح. وأقل عدد من اللوائح المسجلة هي في دائرة صور - قرى صيدا وقد بلغ عددها لائحتين فقط.

وتلغى طلبات المرشحين الذين لم ينتظموا في لوائح وفقا" لنص هذه المادة. وقد بلغ العدد الإجمالي للوائح المسجلة 77 لائحة من بين 917 مرشحاً.

وحسب قانون الإنتخابات النيابية، لا سيما المادة 54 التي أشارت إلى أنّه يتم تسجيل اللوائح في مهلة أقصاها أربعون يوماً قبل الموعد المحدد للإنتخابات، لا يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح أو التعديل في تشكيلها".

وتوزعت اللوائح على الشكل التالي:

بيروت الأولى 5

بيروت الثانية 9

دائرة عكار 6

دائرة طرابلس المنية الضنية 8

دائرة البترون بشري الكورة زغرتا 4

دائرة زحلة 5

دائرة البقاع الغربي راشيا 3

دائرة بعلبك الهرمل 5

دائرة صيدا جزين 4

دائرة صور الزهراني 2

دائرة النبطية بنت جبيل حاصبيا مرجعيون 6

دائرة كسروان جبيل 5

دائرة المتن 5

دائرة بعبدا 4

دائرة الشوف عاليه 6

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