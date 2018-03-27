أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 27-03-2018

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البناء



خفايا

استهجنت أوساط سياسية التهجّم المتواصل لتيّار سياسي على المقاومة ونعتها بأقذع الأوصاف لغايات انتخابية بحتة من دون أيّ اعتبار للمصلحة الوطنية. كما استغربت الأوساط عدم تحمّل التيّار المُشار إليه وجود المقاومة لدرجة أنه تحالف مع عملاء سابقين للعدو الإسرائيلي واستقووا به على كلّ اللبنانيين، والهدف من هذا التحالف إسقاط المقاومة في إحدى الدوائر من دون أن يهتمّ لماضي هؤلاء الأسود.



كواليس

توقعت مصادر أوروبية أن تبلغ الحصيلة الإجمالية للحرب الدبلوماسية المفتوحة على روسيا في الغرب المزيد من الدبلوماسيين الروس المطرودين من دول الغرب وصولاً إلى ما يزيد عن المئة، بينما توقعت أن تطرد موسكو ضعف الرقم من دبلوماسيي الغرب. ورأت أنّ هذه الحملة الدبلوماسية ستدفع العلاقات لمزيد من التوتر وترتب تدهوراً في مستويات مختلفة من التعاون في المجالات غير السياسية والأمنية كالاقتصاد والثقافة والبيئة وسواها، ورأت أنّ أوروبا وشركاتها ستكون الخاسر وليس أميركا…

الجمهورية



وصف أحد الظرفاء مصير ما سُمِّيَت بـ»حلقة السبت» التي كانت مقرّبة من أحد المراجع بأنه يشبه مسلسل «عشر عبيد زغار».



تردّد أن أمين عام حزب بارز مارس ضغوطاً كبيرة في الفترة الأخيرة لعدم طرح موضوع خلافي في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وتمّت الإستجابة له.

اللواء



غمز

قالت شخصية عامة، في معرض الإجابة عن سؤال يتعلق بدائرة بعلبك - الهرمل: عندما وضع القانون أخذ بعين الاعتبار احتمال الخرق.. وهذا طبيعي!

همس

نقل عن مرجع كبير سابق أن لديه أشياء كثيرة سيعلنها في الوقت المناسب حول الانتخابات والطبقة السياسية؟



