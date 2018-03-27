بالتفاصيل - إنتخابات: عدد اللوائح الانتخابية النهائي وألوانها

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صدر عن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي: في تمام الساعة 24,00 من يوم الإثنين الواقع فيه 26/3/2018 اقفل باب تسجيل لوائح المرشحين للانتخابات النيابية العامة التي ستجري بتاريخ 6/5/2018، وكما نصت المادة 52 من القانون رقم 44/2017 “لا يعتد بإنسحاب أي مرشح من اللائحة بعد تسجيلها” وتلغى طلبات المرشحين الذين لم ينتظموا في لوائح وفقاً لنص هذه المادة.

وقد بلغ العدد الإجمالي للوائح المسجلة 77 لائحة من بين 917 مرشحاً.

وتجدر الإشارة الى ان اكبر عدد من اللوائح المسجلة هي في دائرة بيروت الثانية وقد بلغ عددها 9 لوائح، وأقل عدد من اللوائح المسجلة هي في دائرة صور – قرى صيدا وقد بلغ عددها لائحتين فقط.

مع العلم انه وحسب قانون الإنتخابات النيابية، لا سيما المادة 54 التي أشارت بأنه يتم تسجيل اللوائح في مهلة أقصاها اربعون يوماً قبل الموعد المحدد للإنتخابات، ولا يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح أو التعديل في تشكيلها.







اخضر وتدرجاته

12

احمر

14

ازرق

13

اصفر

5

بنفسجي

2

كحلي

10

بني

1

بترولي

1

فوشيا

1

رمادي

6

اورنج وتدرجاته

8

زهر

3

نبيذي

1