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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



في دائرة شمالية، تحالف أضداد في السياسة، متناقضون في الاستراتيجيا، ومختلفون حتى في النظرة إلى الجغرافيا.



وفي الدائرة عينها أيضا، إلى جانب ثانية بقاعية، وأولى بيروتية، اتفق انتخابيا، من دوَّخ اللبنانيين منذ سنتين على الأقل، بأخبار الخلافات والمزايدات والنهم السياسي على صحن شعبي واحد.



أما في عكار، وبعلبك-الهرمل، والشوف وعاليه، فلم انتخابية تحت عنوان "البحصة"، بين من قيل إنه سبب تكونها، ومن قيل في المقابل إنه أراد بقَّها.



هذا في الوصف. أما في رد الفعل الإعلامي والسياسي، فصمت مطبق. هنا، لا تحليل ولا تنظير ولا حتى مجرد سؤال...



في المقابل، ثمة طرف واحد لا يحق له ما يسمح لسواه. طرف واحد ينبغي أن يهاجم دائما، وأن تشوه مواقفه دائما، وأن يتعرض دائما لحملات في كل اتجاه: إذا شكل لوائح من مناصريه فقط، قيل إنه منغلق ومنعزل. وإذا بسط ذراعيه ليضمَّ شخصيات وفاعليات وطاقات، في سياق امتداده على مساحة الوطن، قيل إنه خرج على المبادئ، وساير من أجل المال، ولهث خلف كرسي...



ليس في ما سبق أي جديد. فهو مشهد، وهي توصيفات اعتادها اللبنانيون. أقله منذ السابع من أيار 2005. حينها كان تسونامي، كما قيل. مشهد أخاف كثيرين، لكنه انتصر. انتصر بهم وليس عليهم. تماما كالقيامة التي تنتصر بالآلام التي من دونها لا قيامة...



اليوم بداية أسبوع الآلام، وفي الغد القريب، قيامة، يؤمن اللبنانيون أنها آتية، وأنها أقرب مما يتصوره البعض.



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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"





منتصف الليلة تنتهي مهلة تسجيل اللوائح الإنتخابية ولم يعد هناك أي مستور واللعبة الديمقراطية تتم على المكشوف نتيجة القانون الجديد الذي قد تكون أولى إيجابياته هذه الصورة رغم سيئاته الكثيرة وأبرزها ما هو طائفي ومذهبي ومناطقي. وعلى الرغم منذ ذلك تشتد أعمال الماكينات الإنتخابية التي لم يعد أمامها سوى أقل من أربعين يوما.



في هذا الوقت بركة السيدة العذراء غلفت الجو اللبناني وعيدها جمع اللبنانيين مسيحيين ومسلمين في لقاء في القصر الجمهوري وقف فيه المطران مع الشيخ في ظل تلاوة واحدة من الانجيل والقرآن.



وفي السراي الكبير كان لقاء لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مع خمسمائة مختار.



وفي السياسة أعلن النائب ابراهيم كنعان إقرار موازنة 2018 في لجنة المال وقد دعا الرئيس بري لعقد جلسة عامة لدرسها يومي الأربعاء والخميس المقبلين وذلك لإقرارها.



وفي طرابلس كان إعلان للائحة الكرامة الوطنية والوزير السابق فيصل كرامي ألقى كلمة خاطب فيها الحشود بأنهم الفيصل في الإنتخابات.





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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"



عند التقاء العقربين منتصف الليل تقفل بوابة الداخلية على آخر اللوائح الانتخابية وإذا كان تشكيل اللوائح وإعلانها قد مرا بردا وسلاما فإن الجديد تلقت عقصة من حيث لا تدري. فالجديد غير مرغوب فيها في وزراة الداخلية بقرار من الوزير نهاد المشنوق أبلغته المديرة العامة لمراسلة الجديد. المديرة قررت على لسان الوزير. الوزير نفى علمه بالأمر ومع تقاذف المسؤولية بين رؤوس الداخلية تبين أن محمد بركات أحد المستشارين اتخذ صفة الهجوم احتجاجا على حبر أهدرت عليه الملايين لزوم القرطاسية الانتخابية وتناولته الجديد في أحد التقارير الإخبارية. في المشهد وقبل انتصاف الليل خرج من "القلة" كثير من "الكرامة" فمن حيث وقف الرشيد راسما أحلام التغيير نحو دولة القانون والمؤسسات ومن حيث قبض "العمر" على الجمر مطلقا شعاره التاريخي"الكرامة أغلى من المال" وقف الفيصل بين أيادي أهل طرابلس الذين أتوه من حارات "الغلابة" لا من بونات البنزين ولا المال السياسي ولا السلطة جاؤوا كثرا أملا بالخلاص و" يحلوا عن سمانا الزرقا" بحسب تعبير فيصل كرامي الذي أضاف إنه وأفراد اللائحة سيكونون نواب "النق" والصوت العالي والمشاكسات والازعاج. وقال كرامي إن الدولة مفلسة ومنهارة وما نحتاج اليه مبادرة إنقاذية وعاجلة لا خرزة زرقاء ولا نضوة حمراء وأشار كرامي إلى أنهم يريدون أن يعيشوا وجعنا وهم لا يعرفون سعر ربطة الخبز وختم بالقول أرشح نفسي لأكون صوتكم الفيصل بين مرجعية المدينة والتبعية إلى الخارج بين قرارات طرابلس والقرارات المستوردة.



وإذا كان لبنان قد قطع نصف الشوط نحو التصفيات النهائية في السادس من أيار فإن آذار الغوطة وعفرين انتهى بالتعادل على ملعب الكبار وبما يشبه التقاسم لا التقسيم بدا واضحا أن ملامح صفقة كبيرة ارتسمت على خط إنهاء ملف الغوطة الشرقية لحماية العاصمة دمشق بالتزامن مع سيطرة تركيا الكاملة على عفرين في إطار عملية غصن الزيتون. واللافت أن إحكام الجيش التركي قبضته الكاملة على عفرين في ظل صمت روسي، في مقابل إحكام الجيش السوري سيطرته على الغوطة الشرقية في ظل تسهيل تركي غير معلن، ورضى أميركي مستتر، يعكسان ما يتردد عن صفقة كبيرة، وما يمكن أن ينتج عنها من اتفاقيات قد تبصر النور قريبا.





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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



غدا يوم انتخابي آخر، يسقط المرشحون الفرادى منتصف هذه الليلة لتكمل اللوائح المستوفاة لشروط المعركة.



معركة يخشى أن تكون مشرعة على استخدام شتى أنواع الاسلحة اللفظية. فمن سيلزم المتسابقين بعد الان بالميثاق الاخلاقي، والجهة المعنية بالسهر على تطبيقه تفلتت من كل المعايير، وتنزل بالخطاب الى الدرك الاسفل بحق بعض أهل بيروت.



هؤلاء الذين رفضوا الاهانة، فقرروا الاحتكام للقضاء لا للغة الزقاق، دعوى ضد وزير الداخلية نهاد المشنوق على أمل ان لا يشنق القضاء بمقصلة السياسة.



وعلى أمل أن يشنق العدوان بمقصلة الجيش واللجان ومن ورائهم شعب جبار، يرسل اليمنيون مجددا رسائل بكل الاتجاهات، صلية من الصواريخ نحو الرياض ومدن سعودية، فيما صنعاء تحتضن تظاهرة جماهرية كبرى في الذكرى الثالثة للعدوان، والمعادلة يثبتها رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد أوقفوا العدوان نوقف الصورايخ، على أن الصورايخ التي أصابت مراكز القرار السعودية لم تكن عسكرية فحسب، بل أرسلت دمشق اليوم صاروخا سياسيا من العيار الثقيل، وزير الخارجية وليد المعلم يطير الى مسقط للبحث مع القادة العمانيين الاوضاع الراهنة في المنطقة وتعزيز العلاقات.



علاقات روسيا مع الغرب تشهد المزيد من التدهور، التزاما بالاوامر الاميركية، أكثر من خمس عشرة دولة تأمر بطرد نحو سبعين دبلوماسيا روسيا، وموسكو تعد بالرد.



والمقاومة الفلسطينية كانت تعد بالرد ايضا على اي مغامرة اسرائيلية جديدة ضد غزة، على ان هناك رادعا آخر غير المقاومة وهو العيب الذي ظهر في نظام القبة الحديدية حين انطلقت صورايخها مع زخات من عيارات نارية من اسلحة المناوارت في غزة، اخفاق وصفه قادة عسكريون صهاينة بالفضيحة.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



أربع ساعات، من الآن وحتى منتصف هذه الليلة، ويقفل باب تسجيل اللوائح في وزارة الداخلية والتي بلغت حتى إعداد هذه النشرة أكثر من سبعين لائحة...



صحيح أن المقارنة لا تجوز بين ترشيحات اليوم وترشيحات الانتخابات السابقة بسبب اختلاف القوانين، لكن يمكن تسجيل أن لوائح انتخابات الـ2018 هي الأكثر في تاريخ الإنتخابات النيابية في لبنان، وأهمية هذا المعطى ان هذه اللوائح هي نهائية ولم يعد بالإمكان سحبها او الإنسحاب منها...



وعليه فإن المعركة تفتح على مصراعيها اعتبارا من يوم غد السابع والعشرين من آذار لتنتهي مساء السادس من أيار مع إقفال صناديق الإقتراع، وعلى مدى الأربعين يوما المتبقية، إنكشفت أوراق الأحزاب والتيارات والأفرقاء، وفي عناوين هذه الأوراق أن معظم مبادئ الأحزاب والتيارات قد سقطت لمصلحة... المصلحة الإنتخابية.



هناك لوائح ضمت تركيبات "لا تركب على قوس قزح"، فسقطت مقولة أن أحزابا تواجه أحزابا، ليظهر من تركيب اللوائح أن في كل لائحة هناك خليط هجين من الأحزاب والعائلات والتيارات التي لا يجمعها أي جامع مشترك، حتى ان هناك لوائح لا يتبادل بعض أعضائها التحية، فأي مجلس نيابي سيولد من هذه المفارقات؟



أما الملف البارز الذي خرج إلى العلن اليوم، فهو انفجار الوضع بين رئيس التفتيش المركزي جورج عطيه ورئيس دائرة المناقصات الدكتور جان العليه، على خلفية تضييق رئيس التفتيش على الدكتور العلية.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"



هي ساعات فاصلة قبل انتهاء مهلة تسجيل اللوائح الانتخابية التي رست بورصتها عند 73 لائحة مسجلة حتى الآن والحبل ع الجرار اما الدائرة التي استحوذت على العدد الاكبر من اللوائح المسجلة فكانت بيروت الثانية مع ما يعنيه ذلك من حماوة انتخابية مرتقبة اما من لم يجد من المرشحين لائحة تستقبله فلجأ الى احد خيارين اما الانسحاب بصمت بعد تسجيل موقف وقبل سقوط الترشيح تلقائيا عند منتصف هذه الليلة او الانسحاب مع جلبة بل ومناداة لبيع موقفه الى هذا الطرف او ذاك في محاولة لقبض الثمن في استحقاقات مستقبلية وقبيل التوجه الى مؤتمر سيدر في السادس من شهر نيسان المقبل انجزت لجنة المال دراسة مشروع موازنة العام 2018 فيما قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري وبعد التشاور مع هيئة مكتب المجلس الدعوة لعقد جلسة عامة يومي الاربعاء والخميس المقبلين صباحا ومساء لدرس واقرار الموازنة وملحقاتها.



فيما يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم غد في بعبدا لبحث جدول اعمال الجلسة السابقة بالاضافة الى عشرة بنود جديدة.



وعلى المستوى الدولي اشتباك ديبلوماسي حام .. بين حلفاء كل من لندن وموسكو، الولايات المتحدة وكندا و14 من الاتحاد الاوروبي ودول من اوروبا الوسطى قررت طرد ديبلوماسيين روس ردا على تسميم العميل الروسي سيرغي سكيفال. في المقابل توعدت موسكو بالرد بالمثل خلال ايام على هذه الدول مع تأكيد الكرملين مجددا على ان لا علاقة للروس في قضية سكيفال.





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* مقدمة نشرة اخبار ال "ام تي في"



بعد 4 ساعات و15 دقيقة تقريبا تنتهي مهلة تسجيل اللوائح في وزارة الداخلية، قبل قليل بلغ عدد اللوائح 76 لائحة وهو عدد كبير اذا ما قسم على عدد الدوائر الانتخابية الـ15، اذ يعني ان عدد اللوائح في كل دائرة هو 5 لوائح، الرقم الكبير يؤشر الى وجود معارك انتخابية قاسية في معظم الدوائر الانتخابية وقد بدأ يتجلى عبر ارتفاع حدة الخطاب السياسي. على اي حال غدا يوم آخر اذ تبدأ المرحلة الاخيرة من السباق نحو ساحة النجمة وهي مرحلة محفوفة بالمخاطر من مطبات ومن مفاجآت بسبب الحاصل الانتخابي والصوت التفضيلي الممزوجين بالمعايير المذهبية والمناطقية.



ماليا لجنة المال والموازنة النيابية نجحت في سباقها مع الوقت ومع سيدر يوحد وهي انجزت اليوم المواد القانونية لذا قرر الرئيس بري عقد جلسة عامة يومي الاربعاء والخميس المقبلين لاقرار الموازنة في الهيئة العامة..



توازيا انعقد اليوم في باريس الاجتماع التحضيري لمؤتمر سيدر وقد شاركت فيه اكثر من 40 دولة.



اقليميا التصعيد سيد الموقف يتجلى باطلاق 7 صواريخ باليستية من اليمن باتجاه الاراضي السعودية وقد توالت الادانات المنددة بالاعتداء حتى من دول لا تتوافق مع السعودية عادة في السياسة الخارجية كدولة قطر مثلا.





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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"



هو يوم بإمتياز لتسجيل اللوائح الانتخابية رسميا في وزارة الداخلية، حيث تنتهي المهلة بعد أربع ساعات ونصف الساعة من الآن. وقد شهد اليوم الأخير تسجيل إثنتين وأربعين لائحة، ليرتفع عدد اللوائح المسجلة حتى السابعة من هذا المساء إلى ثلاث وسبعين لائحة.



تسجيل اللوائح ترافق مع إنتهاء المفاوضات بين القوى السياسية، كما ترافق مع إنسحابات لا سيما من دائرة بعلبك الهرمل, لصالح اللائحة المدعومة من تيار المستقبل، بعدما شهدت إحتفالات إعلان لوائح التيار في عكار وطرابلس المنية الضنية مشاركة شعبية كثيفة غير مسبوقة.



اللافت في اللوائح حتى الآن؛ أن مناطق نفوذ تيار المستقبل شهدت العدد الأكبر، ففي دائرة بيروت الثانية تم تسجيل تسع لوائح، وفي دائرة طرابلس المنية الضنية ثماني لوائح، مقابل لائحتين فقط في دائرة صور الزهراني، وأربع لوائح في دائرة النبطية بنت جبيل مرجعيون حاصبيا، حيث نفوذ حركة أمل وحزب الله.



اقتصاديا انهت لجنة المال والموازنة دراسة مشروع الموازنة واحالته الى الهيئة العامة التي حدد الرئيس نبيه بري يومي الاربعاء والخميس المقبلين, موعدا لها، لمناقشتها، مما يعني ان لبنان سيشارك في مؤتمر باريس في السادس من الشهر المقبل، بعد اقرار الموازنة.



اقليميا؛ اعتبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان اطلاق صواريخ باليستية على المملكة العربية السعودية؛ محل ادانة كل العاملين على وقف الحرب في اليمن وعلى المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته في هذا الشأن، وبذل الجهود لمنع تفاقم الاوضاع، والتكامل مع الجهود الصادقة التي تبذلها المملكة في هذا السبيل.





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