السيرة الذاتية للدكتور بيار رفول ‎

A + A -

السيرة الذاتية

بيار رفول

- مواليد مزيارة- الحرف قضاء زغرتا بتاريخ 15 نيسان 1951.

- وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية اللبنانية منذ 18 كانون الأول 2016.

- مدير إذاعة "صوت المدى" في لبنان منذ العام 2009.

- منسّق عام "التيار الوطني الحرّ" منذ العام 2005 ولغاية العام 2015.

- منسّق عام "المكتب المركزي للتنسيق الوطني" للتحركات الشعبية الداعمة للجيش اللبناني منذ العام 1988 لغاية العام 1992.

- رئيس "الحركة اللبنانية الأوسترالية المتحدة" The United Australian Lebanese Movement (UALM) منذ العام 1992 ولغاية العام 2005.

- أسّس صحيفة الهيرالد The Middle East Herald باللغتين العربية والإنكليزية في اوستراليا عام 1996 وترأس مجلس إدارتها وتحريرها حتى العام 2005.

- حائز على دكتوراه في الفكر السّياسي والتاريخ من "جامعة سيدني" في اوستراليا.

- حائز على ماجستير في الفلسفة ودبلوم في الدّراسات المعمّقة من جامعة "الروح القدس"- الكسليك في لبنان.

- مؤلفاته: "عون الصحوة اللبنانية: شهادة للتاريخ وعبرة للمستقبل".

- متأهل من السيدة نيللي حبيب ملكي وله ثلاثة أولاد: ماري جوزيه ودانيال وميشال.