السيرة الذاتية للدكتور بيار رفول ‎

السيرة الذاتية
بيار رفول
- مواليد مزيارة- الحرف قضاء زغرتا بتاريخ 15 نيسان 1951.
- وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية اللبنانية منذ 18 كانون الأول 2016.
- مدير إذاعة "صوت المدى" في لبنان منذ العام 2009.
- منسّق عام "التيار الوطني الحرّ" منذ العام 2005 ولغاية العام 2015.
- منسّق عام "المكتب المركزي للتنسيق الوطني" للتحركات الشعبية الداعمة للجيش اللبناني منذ العام 1988 لغاية العام 1992.
- رئيس "الحركة اللبنانية الأوسترالية المتحدة" The United Australian Lebanese Movement (UALM) منذ العام 1992 ولغاية العام 2005.
- أسّس صحيفة الهيرالد The Middle East Herald باللغتين العربية والإنكليزية في اوستراليا عام 1996 وترأس مجلس إدارتها وتحريرها حتى العام 2005.
- حائز على دكتوراه في الفكر السّياسي والتاريخ من "جامعة سيدني" في اوستراليا.
- حائز على ماجستير في الفلسفة ودبلوم في الدّراسات المعمّقة من جامعة "الروح القدس"- الكسليك في لبنان.
- مؤلفاته: "عون الصحوة اللبنانية: شهادة للتاريخ وعبرة للمستقبل".
- متأهل من السيدة نيللي حبيب ملكي وله ثلاثة أولاد: ماري جوزيه ودانيال وميشال.