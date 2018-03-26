living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السيرة الذاتية للدكتور بيار رفول ‎

26
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

السيرة الذاتية
بيار رفول
- مواليد مزيارة- الحرف قضاء زغرتا بتاريخ 15 نيسان 1951.
- وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية اللبنانية منذ 18 كانون الأول 2016.
- مدير إذاعة "صوت المدى" في لبنان منذ العام 2009.
- منسّق عام "التيار الوطني الحرّ" منذ العام 2005 ولغاية العام 2015.
- منسّق عام "المكتب المركزي للتنسيق الوطني" للتحركات الشعبية الداعمة للجيش اللبناني منذ العام 1988 لغاية العام 1992.
- رئيس "الحركة اللبنانية الأوسترالية المتحدة" The United Australian Lebanese Movement (UALM) منذ العام 1992 ولغاية العام 2005.
- أسّس صحيفة الهيرالد The Middle East Herald باللغتين العربية والإنكليزية في اوستراليا عام 1996 وترأس مجلس إدارتها وتحريرها حتى العام 2005.
- حائز على دكتوراه في الفكر السّياسي والتاريخ من "جامعة سيدني" في اوستراليا.
- حائز على ماجستير في الفلسفة ودبلوم في الدّراسات المعمّقة من جامعة "الروح القدس"- الكسليك في لبنان.
- مؤلفاته: "عون الصحوة اللبنانية: شهادة للتاريخ وعبرة للمستقبل".
- متأهل من السيدة نيللي حبيب ملكي وله ثلاثة أولاد: ماري جوزيه ودانيال وميشال.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout