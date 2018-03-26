تسجيل لائحة جديدة في دائرة بيروت الثانية شعارها صوتك سلاحك للتغيير

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وطنية - تم في مديرية الشؤون السياسية والمغتربين في وزارة الداخلية تسجيل لائحة للانتخابات النيابية في لدائرة بيروت الثانية تحت شعار: "صوتك سلاحك للتغيير".



واشارت اللائحة في بيانها الى انها غير حزبية، ومؤلفة من شخصيات بيروتية مستقلة، هدفها الاول هو انماء العاصمة ورفع الغبن عن اهلها، واستعادة حقوقهم.



وضمت اللائحة:



الدكتور وليد شفيق شاتيلا (عن المقعد السني)



المحامي عبدالكريم حسين عيتاني (عن المقعد السني)



المهندس عبد الرحمن خضر الغلايني (عن المقعد السني)



الدكتور خالد ابراهيم حنقير (عن المقعد السني)



المهندس خالد سعيد ممتاز (عن المقعد السني)



الاستاذ وسام عاكوش(عن المقعد الشيعي)



الاستاذ جهاد علي حمود (عن المقعد الشيعي)



المحامية انديرا سمير الزهيري (عن المقعد الدرزي)



القنصل ليون سورين سيوفي (عن المقعد الارثوذكسي)



الدكتور فادي زرازير (عن المقعد الإنجيلي )