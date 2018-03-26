رزق جرجس رزق تسلم إدارة مصلحة مياه البقاع

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وطنية - تسلم رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه البقاع المهندس رزق جرجس رزق مهام منصبه الجديد، من الرئيس السابق للمصلحة المهندس مارون مسلم، قبل ظهر اليوم، في مقر المصلحة في زحلة.



وألقى مسلم كلمة رحب فيها بالمدير الجديد، معددا إنجازات المؤسسة في المرحلة السابقة، فيما شكر رزق سلفه على جهوده في إدارة المؤسسة.



وكان رزق عين من قبل مجلس الوزراء في 15 شباط الفائت، ويباشر فور تسلمه منصبه بعقد اجتماعات مكثفة مع مختلف رؤساء المصالح والدوائر ومحطات المياه في البقاع لمتابعة سير العمل في المصلحة.