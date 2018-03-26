انتخابات 2018 - انسحاب مرشح عن دائرة زغرتا

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اعلن المرشح عن دائرة زغرتا مخائيل الدويهي في تصريح اليوم، انه ترشح للانتخابات النيابية ليسجل "موقفا رافضا لسياسة نواب زغرتا الحاليين حول موضوعين: سيادة لبنان والولاء له وجيشه فقط، ودور النائب كخادم للشعب عاملا لرفع كرامة الإنسان".

اضاف: "انسحب اليوم متمنيا ان تنتخب زغرتا وقضاؤها من اراهم الثابتين في الحفاظ على الوطن لأن لبنان ومستقبل أبناءكم في خطر، والمؤسف ان نوابنا ملتزمون بالطاعة لسوريا وإيران وعلينا مسؤولية وواجب. أرى أن لديكم خيارات من لائحة القوات - الكتائب التي انسجم معها سياديا، الى لائحة العهد ولائحة المجتمع المدني التي أيضا تؤمن بالدولة السيادية".