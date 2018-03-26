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انتخابات 2018 - مجموعات المجتمع المدني وحزب سبعة أطلقوا لوائح في 9 دوائر تحت اسم كلنا وطني

26
MARCH
2018
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 أطلقت مجموعات المجتمع المدني وحزب "سبعة" لوائح في 9 دوائر تحت اسم موحد هو "كلنا وطني".

وأكدت المجموعات في بيان أنه "بعد أكثر من سنة ونصف من العمل الجاد توحد المجتمع المدني"، معلنة أن "اللوائح تضم 66 مرشحا من كل الطوائف على مساحة الوطن، أي ما يزيد عن نصف مقاعد المجلس النيابي وهو ما يشكل أكبر تحالف انتخابي في تاريخ لبنان المعاصر. وبهذه الحركة يرسل المجتمع المدني رسالة قوية مفادها انه أصبح للمواطن خيار جدي بديل للسلطة، قد يصبح اكثرية نيابية قادرة على استلام الحكم إذا اراد ذلك المواطنون".

وذكرت بأن "التحالف سيطلق مرشحيه في مهرجان موحد حاشد خلال أيام".

وفي ما يأتي أعداد المرشحين من المجموعات المختلفة:
"مواطنون ومواطنات": 7 مرشحين.
حزب "سبعة": 20 مرشحا.
"طلعت ريحتكم": مرشح واحد.
"لبلدي": 5 مرشحين.
"لقاء الهوية والسيادة": مرشح واحد.
"متحدون": مرشحان.
"لحقي": 5 مرشحين.
"صح": 5 مرشحين.
3 مرشحين من ناشطي "بدنا نحاسب" و17 مرشحا مستقلا.

وطنية
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