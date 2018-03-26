مطر يستقبل رابطة خريجي الحكمة

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استقبل ولي الحكمة راعي ابرشية بيروت المارونية المطران بولس مطر وفد رابطة خريجي الحكمة للحقوق برئاسة النقيب انطونيو الهاشم.

وقدم وفد الرابطة للمطران مطر برنامج العمل، طالبا بركته. وقد هنأ مطر الرابطة متمنياً لها التوفيق.

وتضم الرابطة: النقيب انطونيو الهاشم (رئيسا)، المحامي فرحات عساف (نائبا للرئيس)، القاضية ندين جرمانوس ( امينة للسر) ، المحامي جوزف حارث خليل (امينا للصندوق) ، والاعضاء المحامي بول يوسف كنعان، المحامي بول مرقص، المحامي عمر حمادة، الاعلامية كارولينا نصار، المحامي محمد زيادة، المحامي عصام خوري.